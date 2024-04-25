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    06:15, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Инватакси подарили малоподвижным жителям Кокшетау

    инватакси
    Фото: пресс-служба акимата города Кокшетау

    Ключи от двух автомобилей инватакси для перевозки людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата вручены социально уязвимым слоям населения города Кокшетау, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пресс-служба акимата города Кокшетау
    Фото: пресс-служба акимата города Кокшетау

    Как сообщили в пресс-службе акимата областного центра, такой подарок городу сделал акмолинский областной филиал АО «Народный банк» в рамках масштабной акции «Сто добрых дел», посвященной столетию банка.

    — Мы живем в эпоху информационных технологий и должны идти вперед в ногу со временем, предоставляя удобные и современные услуги жителям и гостям города. Уверен, что новое инватакси станет незаменимым помощником. Хочу поблагодарить всех, кто вложил свои силы и средства в развитие этого проекта, — отметил аким города Кокшетау Бауржан Ғайса.

    пресс-служба акимата города Кокшетау
    Фото: пресс-служба акимата города Кокшетау

    Новые автомобили имеют удобные подъемные устройства гидравлики с фиксированным креслом. Теперь у малоподвижных граждан есть доступ к объектам инфраструктуры.

    инватакси
    Фото: пресс-служба акимата города Кокшетау

    Как добавили в ведомстве, всего в городе Кокшетау проживает 347 человек с ограниченными возможностями. До сегодняшнего дня для их перевозки работали четыре инватакси. Теперь их станет больше.

    Теги:
    Социальная поддержка Инвалиды Транспорт Такси Общество
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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