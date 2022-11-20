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Инватакси организовали для алматинцев с ограниченными возможностями

20 Ноября 2022, 15:22
Инватакси организовали для алматинцев с ограниченными возможностями
20 Ноября 2022, 15:22

Инватакси организовали для алматинцев с ограниченными возможностями

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Член координационного Совета Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, инвалид первой группы Улан Инкарбеков приехал на свой избирательный участок №42 на инватакси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшние выборы проходят очень динамично. Я сам недавно проголосовал на своем избирательном участке. Никаких нарушений нет, я вижу, что люди потихоньку приходят голосовать. Нет никаких барьеров для инвалидов, меня довезли на специальной машине до участка. Кабина была доступна: внутри лежала лупа для слабовидящих, трафарет Брайля для незрячих. Внутри было просторно, я смог на своей коляске спокойно заехать и выехать. Сотрудники избирательного участка встретили меня очень хорошо», - сказал он.

Ранее председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Алматы Жанна Асанова сообщила, что в мегаполисе зарегистрировано свыше 43 тысяч людей с ограниченными возможностями, для которых будет действовать инватакси.

Сегодня в Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.

К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. По состоянию на 14:05 более половины населения Казахстана проголосовали на выборах.


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