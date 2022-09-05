Инвалида и 5-летнюю девочку спас полицейский из пожара в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане участковый инспектор полиции спас из пожара мужчину с ограниченными возможностями и пятилетнюю девочку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

– Я каждый день посещаю дворы и несу службу по обеспечению общественного порядка. Так я заметил, что из квартиры на втором этаже многоэтажного дома идет дым. Сразу же вошел в дом. Оказалось, что в квартире горит спальня, внутри – дым. Затем обнаружил мужчину с ограниченными возможностями и маленькую девочку, которых отвел в безопасное место и оказал первую помощь. Главное, нужно было действовать быстро, чтобы спасти жизни людей, — рассказал инспектор полиции участкового пункта полиции №4 Олжас Ерсултанов.

Жители областного центра высоко оценивают подвиг полицейского и выражают ему искреннюю благодарность.

– Капитан полиции Олжас Ерсултанов спас мужчину-инвалида и девочку 5 лет. Он в одиночку потушил пожар в жилом доме до приезда пожарных. Мы, жители дома, стали свидетелями подвига полицейского. В связи с этим, хотим выразить благодарность полицейскому, – говорится в письме от благодарных жителей.

Фото: polisia.kz



