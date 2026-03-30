    23:05, 29 Март 2026 | GMT +5

    Инцидент с применением служебного оружия в Хромтау: есть пострадавший

    Инцидент произошел в одной из баз отдыха, передает Kazinform.

    наручники, кісен, полиция, задержание
    Фото: Kazinform

    Раненый мужчина был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

    — В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе.

    В ведомстве также напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации. 

    По информации управления здравоохранения области, 36-летний пациент с огнестрельным ранением находится в отделе реанимации Хромтауской районной больницы. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, он в сознании.

    Теги:
    Регионы Казахстана Полиция Актюбинская область
    Диана Калманбаева
