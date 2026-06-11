Инцидент с детонацией гранаты на учениях в Алматинской области прокомментировали в Минобороны РК

В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали инцидент в Алматинской области, где во время учений произошла преждевременная детонация свето-шумовой гранаты, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам заместителя министра обороны РК Аскара Мусатбекова, по факту происшествия уже проводится служебное расследование.

— По данному факту, как всегда, мы проводим, как обычно, у нас предусмотрено, проводим служебное расследование. Хотелось бы отметить, что в результате преждевременного сдетонирования свето-шумовой гранаты нелетального действия, не представляющей угрозы жизни и опасности жизненно важным органам человека, несколько сотрудников органов внутренних дел получили незначительные повреждения, царапины. В настоящее время двум сотрудникам полиции была оказана медицинская помощь на месте. Сейчас все сотрудники находятся на своих рабочих местах, несут службу, — сказал Аскар Мусатбеков.

Журналисты поинтересовались, предусмотрена ли ответственность для виновных лиц в случае установления нарушений.

— Еще раз повторюсь, вопрос стоит об учениях, которые мы проводим на постоянной основе в целях повышения уровня подготовки комплексных сил полиции, поэтому вопрос об уголовной ответственности сейчас не стоит, — отметил заместитель министра.

На уточняющий вопрос о том, может ли по итогам расследования никто не понести наказание, представитель ведомства подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны после завершения проверки.

— Проводится служебное расследование, по итогам мы обязательно дадим информацию, — заключил он.

Ранее сообщалось, полицейские пострадали после взрыва гранаты на учениях в Алматы.