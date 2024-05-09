РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:32, 08 Май 2024 | GMT +6

    Инцидент на кыргызско-таджикской границе: стороны сделали совместное заявление

    Кыргызстан и Таджикистан согласовали около 11 км госграницы
    Фото: khovar.tj

    Представители пограничных служб Кыргызской Республики по Баткенской области и Республики Таджикистан по Согдийской области сделали совместное заявление после вчерашнего инцидента с применением оружия на границе стран, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным ПС ГКНБ КР, 8 мая в местности Короо Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики состоялась погранвстреча представителей силовых и правоохранительных структур Баткенской области Кыргызской Республики и Согдийской области Республики Таджикистан, а также руководителей Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики и Джаббар-Расуловского района Согдийской области Республики Таджикистан.

    В ходе встречи обсуждены общие причины возникновения инцидента между гражданами и пограничными нарядами сторон, поведение жителей приграничья, занимающихся выпасом скота, пути решения вопросов недопущения возможных пограничных инцидентов на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

    — Стороны договорились организовать работу на уровне местных органов власти (между акимами приграничных районов двух республик), провести разъяснительную работу по направлениям, продолжить реализацию поставленных задач по поддержанию добрососедских и родственных отношений между жителями приграничных районов двух государств, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что 7 мая на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.

    Теги:
    Кыргызстан Пограничники Таджикистан Граница
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!