Инцидент на кыргызско-таджикской границе: стороны сделали совместное заявление

Представители пограничных служб Кыргызской Республики по Баткенской области и Республики Таджикистан по Согдийской области сделали совместное заявление после вчерашнего инцидента с применением оружия на границе стран, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным ПС ГКНБ КР, 8 мая в местности Короо Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики состоялась погранвстреча представителей силовых и правоохранительных структур Баткенской области Кыргызской Республики и Согдийской области Республики Таджикистан, а также руководителей Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики и Джаббар-Расуловского района Согдийской области Республики Таджикистан.

В ходе встречи обсуждены общие причины возникновения инцидента между гражданами и пограничными нарядами сторон, поведение жителей приграничья, занимающихся выпасом скота, пути решения вопросов недопущения возможных пограничных инцидентов на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

— Стороны договорились организовать работу на уровне местных органов власти (между акимами приграничных районов двух республик), провести разъяснительную работу по направлениям, продолжить реализацию поставленных задач по поддержанию добрососедских и родственных отношений между жителями приграничных районов двух государств, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 7 мая на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.