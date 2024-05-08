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    15:55, 08 Май 2024 | GMT +6

    Инцидент на кыргызско-таджикской границе с применением оружия прокомментировали в Погранслужбе Кыргызстана

    Инцидент на кыргызско-таджикской границе с применением оружия прокомментировали в Погранслужбе Кыргызстана
    Фото: freepik.com

    На границе Кыргызстана и Таджикистана 7 мая произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на управление информации и коммуникации Пограничной службы ГКНБ КР.

    По данным ведомства, около 12:20 по местному времени недалеко от населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд Кыргызстана заметил граждан Таджикистана — чабанов, которые пасли скот на территории Кыргызстана в 250-300 метров от линии государственной границы.

    — Требования пограничников покинуть территорию Кыргызстана граждане Таджикистана проигнорировали, более того, начали закидывать камнями военнослужащих. Один из чабанов совершил 2-3 выстрела в сторону пограничного наряда Кыргызстана. В целях недопущения эскалации обстановки пограничники Кыргызской Республики произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего чабаны убежали на территорию Таджикистана, — говорится в сообщении.

    Отмечается, что среди пограничников Кыргызской Республики пострадавших нет.

    — По неподтвержденным данным, один из граждан Таджикистана ранен в ногу. Однако, когда и где именно он получил ранение, неизвестно, так как сотрудники правоохранительных органов РТ предоставили только фотографию. Ожидается встреча пограничных представителей сторон, — сообщает Погранслужба КР.

    В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке характеризуется как стабильная.

    Теги:
    Международный финансовый центр Кыргызстан Пограничники Таджикистан Граница Оружие
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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