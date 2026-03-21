    08:00, 21 Март 2026 | GMT +5

    Ынтымақ күні: День единства и солидарности отмечают в Казахстане

    21 марта в Казахстане отмечают один из ключевых дней декады Наурызнама — Ынтымақ күні — День единства и солидарности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Kazinform

    Праздник символизирует сплоченность народа Казахстана, стремление к гармонии, взаимному уважению и межэтническому согласию. В этот день представители разных национальностей и культур собираются вместе, участвуют в праздничных мероприятиях, направленных на укрепление мира и общественного единства.

    Как отметил доктор исторических наук, профессор, член Ассамблеи народа Казахстана Тлеген Садыков, исторически Казахстан стал домом для представителей более 100 этносов.

    — В рамках Наурыза представители этнокультурных объединений демонстрируют свои традиции, искусство, национальную самобытность. Это способствует укреплению взаимопонимания и согласия между народами. Только страна, в которой есть единство, может уверенно смотреть в будущее, — подчеркнул он.

    По его словам, в этот праздничный день по всей стране устанавливаются юрты, проходят выставки и концерты, где гости могут познакомиться с традициями разных народов, попробовать национальные блюда, услышать песни. 

    доктор исторических наук, профессор, член Ассамблеи народа Казахстана Тлеген Садыков
    Kazinform

    Профессор также обратил внимание на важность сохранения единства в условиях современного мира. Он напомнил, что 15 марта в стране прошел общенациональный референдум, на котором казахстанцы поддержали новую Конституцию.

    — Этот день важен для всего Казахстана. В нынешнее непростое время в мире главное — это мир, спокойствие и, особенно, единство, согласие и дружба между народами, проживающими в стране. Это общий праздник для всех, независимо от религии, менталитета и языка. Поскольку они живут в Казахстане и уважают традиции страны, нет сомнений, что они воспринимают этот праздник как общенациональный, — сказал Тлеген Садыков. 

    Отметим, что особую роль в укреплении межэтнического мира и согласия в стране играет Ассамблея народа Казахстана. Этот консультативно-совещательный орган при Президенте РК объединяет представителей различных этносов и способствует развитию диалога между культурами, поддержке этнокультурных объединений и сохранению общественной стабильности в стране.

    Сегодня в Казахстане под единым шаныраком проживают 124 этноса. По данным Бюро нацстатистики, по состоянию 1 апреля 2025 года в этническом составе наиболее многочисленными считаются 15 национальностей:

    • казахи — 14 456 709
    • русские — 2 963 938
    • узбеки — 678 487
    • украинцы — 371 807
    • уйгуры — 305 648, немцы — 223 272
    • татары — 218 926
    • азербайджанцы — 155 364
    • корейцы — 120 686
    • турки — 91 732
    • дунгане — 86 067
    • белорусы — 74 389
    • таджики — 58 712
    • курды — 51 171
    • кыргызы — 40 200

    Напомним, в Казахстане стартовали праздничные выходные в честь Наурыз мейрамы. В этом году они продлятся несколько дней — с 21 по 25 марта, что дает возможность жителям и гостям страны посетить десятки культурных, развлекательных и семейных мероприятий.

