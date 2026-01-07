РУ
    10:35, 07 Январь 2026

    Новая логика государственной политики в интервью Президента: содержание и выводы

    Эксперты Казахстанского института общественного развития разобрали январское интервью Касым-Жомарта Токаева, опубликованное в газете «Turkistan», чтобы показать, как меняется логика государственной политики и почему эти изменения касаются каждого – от решений госорганов до условий для бизнеса и повседневной жизни граждан, передает агентство Kazinform.

    Обширное интервью Касым-Жомарта Токаева выйдет 5 января в газете «Turkistan»
    Фото: Акорда

    Перед нами не обзор достижений и не объяснительная риторика. Интервью работает как рамочный текст, который фиксирует новые нормы и ожидания, отмечают в КИОР.

    Ниже – ключевые смысловые акценты интервью, задающие логику реформ.

    Реформы больше не обсуждаются

    Реформы представлены как необратимое состояние системы. В языке Президента исчезает логика «попробуем – посмотрим». Ей на смену приходит нормативная фиксация: реформы – это новая реальность, к которой должны адаптироваться институты, а не предмет дискуссий.

    Для управленцев это сигнал перехода от обсуждения к исполнению.

    Ответственность вместо популизма

    Налоги, тарифы, бюджетная дисциплина в интервью подаются не как «вынужденное зло», а как признак зрелой политики.

    Политическая легитимность выводится не из краткосрочной популярности, а из способности государства удерживать систему от кризисов.

    Непопулярные решения трактуются как обязанность власти, а не ее слабость.

    Новый общественный договор

    Социальная справедливость переосмысляется. Речь идет не о равном распределении, а о адресной поддержке реальной нуждаемости и отказе от скрытого субсидирования обеспеченных групп.

    Формула проста и принципиальна: «платишь по потреблению – получаешь по необходимости». Это модель социального государства без иждивенчества, с взаимными обязательствами.

    Государство – гарант правил и устойчивых институтов, а не источник постоянных компенсаций

    Государство описывается как арбитр, обеспечивающий законность и баланс интересов. Ключевая проблема, по логике интервью, – не в объеме ресурсов, а в качестве институтов и управления.
    Фокус смещается с количества мер поддержки на институциональную перенастройку.

    Экономика: рост – не самоцель

    Рост ВВП признается, но сразу сопровождается фиксацией рисков: инфляция, диспропорции, «ловушка средних доходов». Экономический рост без структурных реформ прямо обозначен как неустойчивый. Приоритет – производительность и качество роста, а не витринные показатели.

    Бизнес: эффективность + социальная ответственность

    Бизнес признается опорой экономики, но к нему выдвигаются новые этические ожидания: участие в общественных задачах, ответственность, созидательный патриотизм.

    Важно: без антирыночной риторики и без пересмотра частной собственности.

    Экономическая эффективность дополняется требованием социальной легитимности.

    Закон и порядок как безальтернативная норма

    Темы Қаңтара, коррупции, миграции, армии и соцполитики объединяются через принцип верховенства закона. Анализ КИОР показывает: этап оправданий и рефлексии завершен, начинается этап нормативной консолидации. Усиливается запрос на системное правоприменение.

    Цифровизация и ИИ – вопрос выживания/развития

    Искусственный интеллект и цифровизация выводятся на уровень стратегического и экзистенциального приоритета – как условие конкурентоспособности, суверенитета и безопасности.
    Это означает приоритет кадровых, образовательных и институциональных реформ.

    В интервью складывается цельная логика: модернизация → справедливость → закон → труд → ответственность.

    Интервью 2026 года следует рассматривать как нормативную рамку, внутри которой реформы больше не обсуждаются как возможность – они реализуются как обязательное условие устойчивого развития страны.

    Напомним, 5 января газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.

    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана СМИ Мнение Интервью Президента РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
