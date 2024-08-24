Интернет вещей и энергоэффективность. Как изменится промышленность в Казахстане

Об уникальности нового завода в Жамбылской области на конференции Profit Industry Day рассказал ЕвроХим, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Астане прошла ежегодная конференция Profit Industry Day, посвященная цифровизации в промышленности и энергетике Казахстана. Главными темами мероприятия стали внедрение ИИ, цифровизация промышленности, «умная» добыча, автоматизация производств и процессов. На мероприятии присутствовал ряд экспертов в области цифровизации промышленных гигантов, таких как Казахмыс, KPMG, ЕвроХим.

Так, руководитель актива ЕвроХим в Казахстане Игорь Георгиади рассказал об особенностях нового предприятия компании в Жамбылской области.

Фото: ЕвроХим

Эксперт отметил, что в рамках масштабного инвестпроекта на данный момент уже действует горнорудный комплекс по производству фосфоритной муки. Полным ходом идет строительство завода по производству серной кислоты, а в рамках третьего этапа будет построен комплекс т по производству минеральных удобрений и индустриальных продуктов. Все производства будут взаимосвязаны единой технологической цепью и выпускать ряд стратегически важных продуктов.

Особенностью комплекса является то, что это первое в мире предприятие полного цикла — от добычи и обработки сырья до производства минеральных удобрений.

Что касается цифровизации, то, по словам Георгиади, на комплексе планируется целый ряд систем.

— Уже на начальной стадии проекта предусмотрена базовая ИТ-инфраструктура — Центры обработки данных, отвечающие современным и перспективным требованиям и позволяющие реализовать и развивать ИТ-решения любой сложности на всех стадиях эксплуатации завода, — пояснил Игорь Георгиади.

Среди интересных решений в области ИТ-технологий, которые будут использованы на новом предприятии, в частности Единый центр управления, который будет включать в себя систему безопасности, видеоаналитики и диспетчеризации. Система будет работать на основе ZIIoT и DataMI. Для минимизации потерь сырья и готовой продукции ЕвроХим также планирует внедрить систему расчета материальных балансов комплекса, что позволит оптимизировать производство. С целью оптимизации также предполагается системы управления химическим комплексом. Программа в автоматическом режиме сможет с максимальной эффективностью оптимизировать процессы благодаря математическим моделям и алгоритмам, а оператору-технологу будет достаточно лишь задавать параметры.

Фото: ЕвроХим

Для контроля максимально допустимых выбросов в окружающую среду предусмотрена автоматическая система мониторинга и блокировок. И это лишь один из способов компании позаботиться об экологии.

— Наша компания придерживается концепции бережливого производства, и проект в Казахстане — не исключение, — подчеркнул Игорь Георгиади.

Например, производство серной кислоты на предприятии ЕвроХима является энергосамодостаточным. Выделяемая в большом количестве тепловая энергия впоследствии будет перерабатываться в электрическую, в объеме достаточном, чтобы покрыть потребности самого производства серной кислоты, а также ряда смежных объектов.

Помимо энергетической самодостаточности, комплекс будет оснащен блоком очистки воды. Технология, по словам Георгиади, работает благодаря сложному процессу осаждения воды, ее последующей фильтрации и обратного осмоса.

— Это позволит значительно сократить потребление воды от внешних источников благодаря своей способности перерабатывать производственные стоки, — сказал генеральный директор ЕвроХима.

Кроме того, серная кислота производится на основе усовершенствованных технологий двойного контактирования. Пятислойный метод конверсии и двойная абсорбция с башней конечной очистки дымовых газов обеспечит до 99,99% превращения газа в серную кислоту и гарантированно обеспечит нормы по выбросам опасных веществ.

Как отметил Игорь Георгиади, завершение строительства комплекса положительно повлияет на различные отрасли, но особенно на агропромышленный сектор Казахстана. По подсчетам ЕвроХима, повысится урожайность десятка различных культур, в частности урожайность зерновых, которыми занято около 80% посевных площадей страны, может вырасти не менее чем на 10%.

Фото: ЕвроХим

Напомним, ЕвроХим заключил контракт с китайской инжиниринговой компанией CNCEC на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию нового химического комплекса в Жамбылской области.