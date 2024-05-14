Компания ЕвроХим продолжает реализацию масштабного инвестпроекта в Казахстане

Минерально-химическая компания ЕвроХим продолжает реализацию масштабного инвестиционного проекта в Казахстане. Сегодня российский производитель заключил с китайской компанией China National Engineering Company (CNCEC) контракт на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию химического комплекса в городе Жанатас Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Инвестиционный проект реализуется в соответствии с Единой картой индустриализации, утвержденной приказом министра индустрии и развития инфраструктуры Казахстана и Соглашением между Правительствами России и Казахстана.

На торжественной церемонии подписания контракта министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев отметил значительный вклад проекта в развитие сельского хозяйства и экономики региона.

— Продуктовая безопасность не начинается с наличия земли или воды. Это ее основной фундамент, но чтобы действительно по-настоящему быть обеспеченными продовольственной безопасностью, нужны обязательно удобрения. Поэтому для нас это очень знаковый проект. Мы реализуем его вместе с Еврохимом и китайскими партнерами. Это пример очень большой Евразийской кооперации в самом лучшем виде. И для региональной продовольственной безопасности это очень большое событие, — сказал министр.

Инвестиционный проект ЕвроХима в Казахстане состоит из трех последовательных этапов. В рамках первого уже построен горнорудный комплекс, производящий 640 тысяч тонн фосфоритной муки в год. Второй этап предполагает строительство производства серной кислоты с вводом в эксплуатацию в 2026 году, и третий — создание химического комплекса с запуском в 2027 году.

Общий объем инвестиций в проект составит 1 млрд долларов. На предприятии будет создано более 2400 новых рабочих мест, и не менее 80% занятых составят граждане Казахстана.

Новый химический комплекс ЕвроХима в Казахстане будет уникален как по ассортименту производимых минеральных удобрений и других химических продуктов, так и по совокупной мощности всех производств. Годовой объем выпускаемой продукции составит более 1 млн тонн минеральных удобрений и промышленной продукции.

Глава ЕвроХима Олег Ширяев также выступил с приветственной речью на церемонии подписания договора.

— Казахстан — ключевая для ЕвроХима страна на рынках Центральной Азии, и для нас как инвестора, наиболее привлекательная. Мы рассчитываем, что удобрения нового комплекса сыграют существенную роль в развитии сельского хозяйства и экспортного потенциала страны. Собственная сеть дистрибуции и наш принцип работы «от рудника до фермы» будут способствовать увеличению объемов производства сельхозпродукции Казахстана и других стран региона, обеспечивая аграриям доступ к удобрениям высокого качества, — отметил он.

ЕвроХим — крупнейший в России инвестор в отрасли производства минеральных удобрений, обладающий многолетним опытом успешной реализации крупных проектов в химической и горнодобывающей отраслях. За последние несколько лет компания запустила ряд новых производственных мощностей в РФ — завод по производству аммиака ЕвроХим-Северо-Запад в Ленинградской области, Усольский калийный комбинат в Пермском крае, ВолгаКалий в Волгоградской области. Компания ведет строительство завода по производству аммиака и карбамида в Ленинградской области ЕвроХим — Северо-Запад-2, производства нитрата калия в Ставропольском крае. В марте 2024 года компания ввела в строй современный комплекс по производству фосфатных удобрений в Бразилии.

Компания CNCEC — одна из ведущих промышленных инжиниринговых компаний с большим опытом строительства предприятий нефтехимической отрасли, в том числе и в Казахстане.