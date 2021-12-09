Интернет устанавливает справедливость на кинорынке - казахстанский обладатель гранта от New York Film Academy

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский студент, занявший третье место в конкурсе короткометражных фильмов в Австралии, из-за пандемии никак не может попасть на обучение в США. По словам молодого режиссера из Мангыстауской области, пандемия коронавируса кардинально изменила его планы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я студент третьего курса Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева. В августе 2019 года выиграл грант NYFA (New York Film Academy – ред.). В мае 2020 года должен был поехать на учебу в Америку. Однако из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса никак не могу попасть на учебу в Штаты. NYFA неоднократно отправляла приглашение. Планирую поехать в мае следующего года», - рассказал Барлык Мунгалбайулы.

Отметим, что студент привлек внимание всего казахстанского сообщества своей наградой от New York Film Academy. На международном конкурсе короткометражных фильмов «MyRoodReel» он занял третье место с фильмом о работе столяра.

Выпускник школы «Дарын» из Актау с детства интересовался сферой кино. Интерес перерос в серьезное увлечение. Так, испытав удачу, он выиграл грант от New York Film Academy.

По словам молодого режиссера, таких значительных успехов он добился благодаря поддержке родителей.

«В нашей семье пять человек. Отец, мама, старший брат, я и сестренка. Мои родители работают на государственной службе. Мое любимое увлечение – снимать фильмы. Родители всегда поддерживали мои инициативы, купили необходимую технику, чтобы я мог снимать фильмы. Благодаря этому я делаю смелые шаги для осуществления мечты», - говорит он.

Барлык Мунгалбайулы отмечает, что в последние годы рынок короткометражных фильмов стремительно развивается и набирает обороты на площадке YouTube.

«Замечаю положительную тенденцию. Сейчас через AiTube динамично развивается контент на казахском языке. Раньше, чтобы добиться успехов в сфере кино, нужно было проходить через разные испытания. Сейчас даже любитель может конкурировать с профессионалами. В этом плане Интернет устанавливает справедливость на кинорынке. В нашей стране очень много красивых мест. Воспользовавшись этой возможностью, хочу пропагандировать природу нашего края, снимать фильмы, направленные на развитие туризма. Хочу стать профессионалом своего дела», - поделился Барлык Мунгалбайулы



