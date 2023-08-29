Интернет-мошенники выманивают деньги под видом обмена валюты в Telegram-боте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новой скам-схеме злоумышленники мимикрируют под сервис для онлайн-обмена валюты. Таким образом мошенники пытаются украсть у пользователей деньги, вместе с тем выманивая личную и финансовую информацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лабораторию Касперского.

Злоумышленники создали ресурс, где якобы предлагают обменять валюту и криптовалюту.

Он выглядит правдоподобным: на нём есть раздел с отзывами, контактами и правилами сервиса, а также форма для расчёта суммы, которую в итоге получит человек.

Авторы площадки приводят аргументы, почему пользователи выбирают именно их. Среди

них: соблюдение конфиденциальности, защита данных, прозрачные условия обмена.

Когда человек решит обменять валюту, его попросят перейти для этого в Telegram-бот. В описании бота говорится, что сервис осуществляет операции по обмену валют и переводам за границу в странах СНГ и мира. Если потенциальная жертва выберет, например, покупку валюты наличными, ей предложат выполнить три шага: оформить заявку с менеджером, совершить оплату онлайн любым способом и забрать наличные в пункте выдачи.

Далее в рамках этого сценария к диалогу подключается оператор, чтобы оформить заявку. Он

уточняет удобную для клиента точку выдачи и время, а также желаемый номинал купюр.

Менеджер фальшивого сервиса просит указать ФИО получателя денег и его номер телефона.

Также у человека спрашивают, через какой банк он будет совершать оплату — это нужно

якобы для того, чтобы подобрать реквизиты. При этом оператор обращает внимание, что

средства будут готовы к выдаче в течение 40 — 60 минут после того, как клиент переведёт

деньги. Однако в результате человек не только теряет деньги, но и подвергает риску личные

данные, которыми поделился во время переписки со злоумышленниками.

«Когда человеку присылают реквизиты для оплаты, оказывается, что деньги необходимо

перевести не юридическому, а физическому лицу — по номеру телефона. Это сразу должно

насторожить, — отмечает Ольга Свистунова, старший контент-аналитик «Лаборатории

Касперского». — В последнее время злоумышленники стали чаще использовать Telegram-

боты для реализации мошеннических схем. Вероятно, это связано с тем, что не все понимают, как работают такие сервисы, а ведь создать бота для своих целей может любой. Это вовсе не повод отказываться от их использования, важно лишь соблюдать основные правила цифровой безопасности и всегда с осторожностью совершать любые финансовые операции в интернете».

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:

- используйте для финансовых операций только официальные, надёжные сервисы,

которые давно присутствуют на рынке;

- обращайте внимание на отзывы пользователей, тщательно изучайте негативные комментарии. При любых подозрениях лучше воспользуйтесь другим сервисом;

- проверяйте, даёт ли сервис гарантии, предоставляет ли чеки;

- стоит насторожиться, если сервис запустился совсем недавно: например, домену меньше месяца;

- не переходите по подозрительным ссылкам, даже если вам переслал их кто-то из знакомых;

- используйте надёжное защитное решение, которое предупредит о попытке перейти на фишинговый или скам-ресурс.