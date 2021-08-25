Интернет-мошенницу задержали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, обманувшую горожан через интернет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть УП города Туркестан с заявлением обратились трое местных жителей, ставшие жертвами интернет-мошенничества. Со слов потерпевших, неизвестные создали группу в мессенджере WhatsApp, в которой предложили им вложить деньги с целью увеличить доход. Доверившись ложному объявлению, горожане отправили на счет аферистов от 70 до 190 тысяч тенге. Однако после перевода требуемой суммы след мошенников испарился.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к розыску подозреваемых. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение суток задержали подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась жительница областного центра.

Как выяснилось, полученные путем мошенничества деньги аферистка успела потратить на собственные нужды. По данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.