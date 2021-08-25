+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Интернет-мошенницу задержали в Туркестане

25 Августа 2021 21:58
Поделиться:
Интернет-мошенницу задержали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, обманувшую горожан через интернет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Два миллиона тенге похитил 17-летний житель Риддера у пенсионера через приложение
Карагандинец обманул на 130 млн тенге более 20 человек До 10 лет тюрьмы грозит лжепродавцу шин в Актобе На 6 млн тенге обманул пенсионеров и инвалидов мошенник в Алматинской области

В дежурную часть УП города Туркестан с заявлением обратились трое местных жителей, ставшие жертвами интернет-мошенничества. Со слов потерпевших, неизвестные создали группу в мессенджере WhatsApp, в которой предложили им вложить деньги с целью увеличить доход. Доверившись ложному объявлению, горожане отправили на счет аферистов от 70 до 190 тысяч тенге. Однако после перевода требуемой суммы след мошенников испарился.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к розыску подозреваемых. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение суток задержали подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась жительница областного центра.

Как выяснилось, полученные путем мошенничества деньги аферистка успела потратить на собственные нужды. По данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Интернет   #МВД РК   #Мошенничество  
Поделиться:
Новости по теме
Два миллиона тенге похитил 17-летний житель Риддера у пенсионера через приложение
Карагандинец обманул на 130 млн тенге более 20 человек
До 10 лет тюрьмы грозит лжепродавцу шин в Актобе
На 6 млн тенге обманул пенсионеров и инвалидов мошенник в Алматинской области
Популярное
1 Аким Алатауского района прокомментировал инцидент с журналистом в Алматы
2 Загрузка реанимационных коек превышает 75% в Атырау
3 Почему вакцинированные заражаются COVID-19
4 Фейк: 5G – это психотронное оружие, связанное с вакцинами против КВИ
5 Карантин ослабят в Казахстане
6 Мужчину насмерть сбили в Караганде
Читайте также
Новый формат подготовки кадров продемонстрировали в Академии МВД в Костанае
Той на 60 человек проводили астанчане в карантин
Аким Алатауского района прокомментировал инцидент с журналистом в Алматы
Загрузка реанимационных коек превышает 75% в Атырау
Почему вакцинированные заражаются COVID-19
Фейк: 5G – это психотронное оружие, связанное с вакцинами против КВИ
Карантин ослабят в Казахстане
Мужчину насмерть сбили в Караганде
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив