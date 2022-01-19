Интернет-магазин обворовали три мародера в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во время массовых беспорядков в Алматы неизвестные путем взлома входной двери проникли в офис интернет-магазина, расположенного по улице Гоголя. Брали все, что могли унести, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что любителями легкой наживы оказались трое молодых людей. Самому старшему из них 30 лет, он уроженец Туркестанской области, в прошлом уже был судим за кражу чужого имущества. 23-летний уроженец ВКО и 22-летний алматинец, как установлено, впервые пошли на преступление.
Подозреваемых задержали сотрудники Управления криминальной полиции ДП. При обыске изъяли два ноутбука, три пароочистителя, две куртки, спортивный костюм и другие товары. По данному факту расследуется уголовное дело.
Ранее сообщалось, что 38-летний рецидивист задержан с награбленным оружием в Алматы.
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