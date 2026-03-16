Интерес к референдуму среди избирателей высокий — американский наблюдатель

По словам Уэсли Александра Хилла, в ходе наблюдения за голосованием вместе с наблюдательной группой посетил 13 избирательных участков в разных населенных пунктах Казахстана.

— Мы намеренно старались охватить разные районы — более обеспеченные и менее обеспеченные, густонаселенные районы, а также городские, сельские и пригородные, — пояснил эксперт.

Как отметил американский эксперт, организация голосования соответствует международной практике. Он также обратил внимание на состав сотрудников избирательных участков, среди которых были представители различных профессий, что, по его мнению, свидетельствует о широком участии общества в избирательном процессе.

— Мы видели предпринимателей, библиотекарей, учителей, пожарных. Я лично познакомился даже с рейнджером, который работает с лошадьми. Это говорит о том, что в процесс вовлечен широкий круг людей, — подчеркнул спикер.

Кроме того, наблюдатель отметил присутствие представителей практически всех политических партий, представленных в парламенте, а также независимых наблюдателей от организаций гражданского общества. По его словам, в некоторых районах активность отдельных партий была выше, что может говорить о более концентрированной поддержке этих политических сил в определенных регионах.

Отдельно он отметил работу наблюдателей на участках, которые тщательно фиксировали количество приходящих избирателей по часам.

— В ряде случаев наблюдатели очень внимательно подсчитывали, сколько людей приходит голосовать каждый час. Это считается хорошей практикой, и иногда они даже не хотели отвлекаться на разговоры, чтобы не сбиться со счета, — сказал Уэсли Александер Хилл.

По словам эксперта, среди опрошенных граждан наблюдался заметный интерес к референдуму.

— Среди людей, с которыми мы общались, был довольно высокий уровень интереса и даже воодушевления по поводу референдума, — отметил он.

Кроме того, по наблюдениям международной делегации, на участках было больше людей, голосующих впервые, чем в предыдущие годы относительно демографических изменений.

— Это не только молодые люди, достигшие возраста голосования. Мы видели, что некоторые граждане участвуют в голосовании впервые, потому что решили воспользоваться своим правом выбора, — пояснил эксперт.

В целом, по словам Уэсли Александер Хилл, уровень подготовки сотрудников избирательных участков одинаковая. Он отметил, что между городскими и сельскими участками наблюдались небольшие различия, однако они не выходят за рамки того, что можно увидеть в большинстве стран мира.

