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Интерес детей к чтению большой - библиотекарь

Автор:  
Еламан Турысбеков
24 Октября 2022, 17:55
Интерес детей к чтению большой - библиотекарь

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В современном мире очень важно уделять пристальное внимание развитию у детей интереса к чтению. Это большой совместный труд учителей, воспитателей, родителей и детей. Активное участие в популяризации литературы и чтения также принимают и библиотекари. Сейчас библиотеки расширяют свою роль в обществе, являются хранителями человеческих знаний. Библиотекарь высшей категории Клара Киршибаева из Абайской области больше 30 лет работает с детьми, прививает им любовь к чтению. Она считает, что книга, прочитанная в детстве, остается в памяти надолго, влияет на дальнейшее развитие ребенка, формирует миропонимание, вырабатывает определенные нормы поведения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Клара Киршибаева с 1990 года работает библиотекарем детского отдела в Аксуатской районной библиотеке в Абайской области. Она посвятила свою трудовую деятельность детям.

«Несмотря на проникновение интернета практически во все сферы и процессы в обществе, интерес детей к чтению на сегодня большой. Многим особенно интересны научно-фантастические книги, популярная литература зарубежных авторов, некоторые предпочитают энциклопедии, книги об истории, культуре и животных. Дети также читают произведения отечественных писателей. Это тоже радует. На сегодня большое количество популярных авторов мировой литературы переводится на казахский язык. У нас книжный фонд ежегодно обновляется, есть постоянные читатели», - отметила Клара Киршибаева.

photo Библиотекарь с большим стажем заметила, что чтение формирует кругозор, увеличивает словарный запас, повышает уровень грамотности и способствует развитию фантазии, воображения. По словам Клары Киршибаевой, в районной библиотеке на постоянной основе проводятся разные мероприятия с целью повышения статуса чтения, читательской активности и развития читательской грамотности у детей и молодежи. Применяются все современные технологий, инновационные методы.

photo «У нас на сегодня насчитывается около 1 тыс. 500 постоянных читателей. Библиотека хорошо укомплектована новыми книгами. В связи с объявлением 2022 года Годом детей, в целях широкой пропаганды детской литературы и поддержки детского творчества, создали проект «Интервью с детьми» путем проведения интервью с юными читателями. Также организовали различные выставки, поэтические вечера, конкурсы», - отметила она.

photo Клара Киршибаева была награждена благодарственными письмами за плодотворную работу в сфере культуры, за многолетний самоотверженный труд в области библиотечного дела и преданность библиотечному делу, за многолетний вклад в сферу культуры. Она считает, что библиотекарь – почетная профессия и поздравляет всех библиотечных работников нашей страны с праздником!

Сегодня, 24 октября, в Казахстане впервые официально празднуют День библиотекаря.


Дата   Год детей   Абайская область   Дети  
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