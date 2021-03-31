Интерактивную карту мониторинга строительства объектов создают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы создается интерактивная карта мониторинга строительства объектов. Интернет-ресурс на базе Геопортала города разрабатывается в соответствии с поручением Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления городского планирования и урбанистики, интернет-ресурс будет обеспечивать доступ ко всей необходимой информации о заявленных к реализации и реализуемых проектах строительства.

В интерактивном режиме можно будет получить информацию о многоквартирных жилых комплексах (МЖК) и проектах индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

На текущий момент в ходе подготовки интерактивной карты собрана информация по 94 МЖК. База данных содержит:

– наименование проекта;

– тип объекта строительства (МЖК/ИЖС);

– кадастровые номера;

– сведения о согласовании эскизных проектов;

– сведения по выданным АПЗ;

– наименование застройщика;

– срок начала строительства и срок ввода в эксплуатацию;

– авторский/технический надзор;

– функциональная зона месторасположения объектов;

– источник финансирования;

– этажность;

– площадь застройки м2;

– количество зданий;

– количество квартир;

– фотографии хода строительства.

На сегодняшний день идет сбор информации по ИЖС для наполнения интерактивной карты. В дальнейшем обновление базы данных будет происходить каждый месяц в режиме online.

Управлением был настроен интерфейс интерактивной карты и сделано наполнение данными тематических слоев. Прорабатывается дизайн для обеспечения легкости восприятия информации. Также разработаны паспорта строительства всех объектов и обеспечена возможность их скачивания с Геопортала.

Кроме того, Интерактивная карта позволит обеспечить потребность в информации граждан и девелоперов и позволит наблюдать за динамикой строительства с мобильных устройств и компьютеров.

Для повышения эффективности принятия решений идет внедрение инструментов проектного управления. В тестовом режиме развернута online-платформа GantPro, позволяющая централизованно хранить файлы и документацию по проектам. Использование проектного подхода помогает оперативно выявить «проблемные» объекты и своевременно принять меры.