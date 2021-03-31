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    17:58, 31 Март 2021 | GMT +6

    Интерактивную карту мониторинга строительства объектов создают в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы создается интерактивная карта мониторинга строительства объектов. Интернет-ресурс на базе Геопортала города разрабатывается в соответствии с поручением Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления городского планирования и урбанистики, интернет-ресурс будет обеспечивать доступ ко всей необходимой информации о заявленных к реализации и реализуемых проектах строительства.

    В интерактивном режиме можно будет получить информацию о многоквартирных жилых комплексах (МЖК) и проектах индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

    На текущий момент в ходе подготовки интерактивной карты собрана информация по 94 МЖК. База данных содержит:

    – наименование проекта;

    – тип объекта строительства (МЖК/ИЖС);

    – кадастровые номера;

    – сведения о согласовании эскизных проектов;

    – сведения по выданным АПЗ;

    – наименование застройщика;

    – срок начала строительства и срок ввода в эксплуатацию;

    – авторский/технический надзор;

    – функциональная зона месторасположения объектов;

    – источник финансирования;

    – этажность;

    – площадь застройки м2;

    – количество зданий;

    – количество квартир;

    – фотографии хода строительства.

    На сегодняшний день идет сбор информации по ИЖС для наполнения интерактивной карты. В дальнейшем обновление базы данных будет происходить каждый месяц в режиме online.

    Управлением был настроен интерфейс интерактивной карты и сделано наполнение данными тематических слоев. Прорабатывается дизайн для обеспечения легкости восприятия информации. Также разработаны паспорта строительства всех объектов и обеспечена возможность их скачивания с Геопортала.

    Кроме того, Интерактивная карта позволит обеспечить потребность в информации граждан и девелоперов и позволит наблюдать за динамикой строительства с мобильных устройств и компьютеров.

    Для повышения эффективности принятия решений идет внедрение инструментов проектного управления. В тестовом режиме развернута online-платформа GantPro, позволяющая централизованно хранить файлы и документацию по проектам. Использование проектного подхода помогает оперативно выявить «проблемные» объекты и своевременно принять меры.


    Теги:
    Строительство Алматинская область Алматы
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