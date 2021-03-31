Интерактивную карту мониторинга строительства объектов создают в Алматы
По данным управления городского планирования и урбанистики, интернет-ресурс будет обеспечивать доступ ко всей необходимой информации о заявленных к реализации и реализуемых проектах строительства.
В интерактивном режиме можно будет получить информацию о многоквартирных жилых комплексах (МЖК) и проектах индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
На текущий момент в ходе подготовки интерактивной карты собрана информация по 94 МЖК. База данных содержит:
– наименование проекта;
– тип объекта строительства (МЖК/ИЖС);
– кадастровые номера;
– сведения о согласовании эскизных проектов;
– сведения по выданным АПЗ;
– наименование застройщика;
– срок начала строительства и срок ввода в эксплуатацию;
– авторский/технический надзор;
– функциональная зона месторасположения объектов;
– источник финансирования;
– этажность;
– площадь застройки м2;
– количество зданий;
– количество квартир;
– фотографии хода строительства.
На сегодняшний день идет сбор информации по ИЖС для наполнения интерактивной карты. В дальнейшем обновление базы данных будет происходить каждый месяц в режиме online.
Управлением был настроен интерфейс интерактивной карты и сделано наполнение данными тематических слоев. Прорабатывается дизайн для обеспечения легкости восприятия информации. Также разработаны паспорта строительства всех объектов и обеспечена возможность их скачивания с Геопортала.
Кроме того, Интерактивная карта позволит обеспечить потребность в информации граждан и девелоперов и позволит наблюдать за динамикой строительства с мобильных устройств и компьютеров.
Для повышения эффективности принятия решений идет внедрение инструментов проектного управления. В тестовом режиме развернута online-платформа GantPro, позволяющая централизованно хранить файлы и документацию по проектам. Использование проектного подхода помогает оперативно выявить «проблемные» объекты и своевременно принять меры.