Интерактивная карта градостроительства Алматы: что уже сделано

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Выступая на совещании по развитию Алматы 17 марта 2021 года, Глава государства подчеркнул, что в Алматы акимату необходимо разработать интерактивную карту градостроительства для обеспечения максимальной прозрачности в данной сфере. Как исполняется поручение, рассказали в управлении городского планирования и урбанистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении отметили, что в городе создана интерактивная карта мониторинга строящихся объектов.

«Интернет-ресурс на базе геопортала города Алматы разработан в соответствии с поручением Президента РК», - подчеркнули в ведомстве.

Интерактивная карта содержит всю необходимую информацию по проектам строительства многоквартирных жилых комплексов (МЖК): наименование проекта, застройщик, кадастровый номер, сведения о согласовании эскизного проекта, сведения по выданным АПЗ, срок начала строительства и ввода в эксплуатацию, авторский/технический надзор, площадь застройки, этажность, количество квартир, паспорт строительства.

Ресурс позволяет ознакомиться: с локальными условиями месторасположения объектов (существующая застройка, гидрография, благоустройство), ограничениями по использованию территории (красные линии, водоохранные полосы и зоны, Генплан, ПДП, рекреационные зоны).

По мере развития сервиса на интерактивной карте будут отражены сведения: по строящимся социальным объектам (школы, детские сады, поликлиники), дорожным работам, проектам индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Кроме того, в городе разработаны Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Алматы. Сейчас они находятся на стадии утверждения.

Как отметили в управлении, новые правила жестко регулируют застройку в центре города. Так, особый правовой режим устанавливает следующие ограничения к застройке в зонах особого градостроительного регулирования:

- Допустимая этажность в соответствии с высотным регламентом устанавливаемый настоящими правилами;

- Ограничения по плотности и коэффициенту застройки;

- Архитектурные решения фасадов зданий и сооружений;

- Разрешенные виды использования зданий и сооружений по функциональному назначению;

- Строительство в охранной зоне памятников истории и архитектуры;

- По формам и объёмам зданий и сооружений;

- Использованию уличной мебели и малых архитектурных форм;

- Благоустройству и озеленению территории;

- Эксплуатации и обслуживанию существующих зданий и сооружений;

- По вывескам и рекламным конструкциям;

- По использованию и размещению малых архитектурных форм, нестационарных объектов торговли.

- Прокладке и ремонту инженерных коммуникаций;

- Запрет на снос зданий и сооружений, отнесенных к памятникам истории и архитектуры.

Территории города Алматы, относимые к зонам особого градостроительного регулирования:

- исторический центр в пределах границ, утверждаемых Генеральным планом города;

- территории памятников истории и архитектуры и их охранные зоны;

- природно-рекреационные территории города Алматы;

- территории в пределах водоохранных полос рек города Алматы;

- предгорные и горные территории;

- примагистральные территории, примыкающие к магистральным улицам общегородского значения на отрезках, соединяющих центральное ядро с городскими узлами или узлы между собой, в том числе и въездные узлы в город;

- территории общественных пространств;

- территории с особыми геологическими условиями;

- дворовые территории жилых домов.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость реновации старых домов, озеленения города.

Что касается программы реновации, то планируется снос свыше 700 ветхих домов. Ранее по пилотной программе по сносу ветхих домов на территории города Алматы на 2012-2015 годы было снесено 56 ветхих домов и построено 63 многоквартирных жилых дома.

«В городе расположены старые застройки, состояние которых создает угрозу жизни или здоровью человека. Реновация такого жилого фонда позволит возвести вместо старых домов новые функциональные и современные объекты. При этом на территории снесенных ветхих домов будут построены не только жилые дома, но и новые объекты обслуживания населения, проложены новые сети, обустроены парки, бульвары, скверы, общественные пространства», - сообщили в СПК «Алматы».

Кроме того, запущена программа реновации жилищного фонда на 2021-2025 годы, в рамках которой планируется снос 708 ветхих жилых домов и строительство 683 жилых домов.

Программа предусматривает два варианта механизма ее реализации: проекты, реализуемые АО «СПК «Алматы» и частным инвестором; проекты, реализуемые посредством государственного финансирования.

Ранее сообщалось о том, какие новые парковые зоны появятся в Алматы и как будет вестись обсуждение с жителями города.