Интенсивные сады разводят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан от Жамбылской области знакомятся с состоянием дел в родном регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В крестьянских хозяйствах Меркенского района побывал депутат Мажилиса Парламента РК Ильяс Буларов.

«Вместе с заместителем акима района Бериком Дуйсенбайулы, акимами сельских округов и руководителями соответствующих отраслей мы посетили яблоневый сад крестьянского хозяйства «Береке Даст», руководитель компании Берик Егембердиев. Интенсивный яблоневый сад занимает площадь в 20 гектаров, здесь по современной технологии выращивают популярные сорта «Голден Делишес» и «Ред Делишес». Условия выращивания яблонь на высоком уровне. В поддержку таких инициатив со стороны правительства по специальной программе предоставляются субсидии, о чем изложено в государственной программе развития регионов на 2020 - 2025 годы», - рассказал спикер.

В крестьянском хозяйстве «Нуржан» на пяти гектарах выращивают малину, работой занято 45 человек. По словам руководителей хозяйства, сегодня полив сада и финансирование наиболее актуальны, а в сложном технологическом процессе выращивания малины требуется трудоемкий ручной труд.









«В регионе практически нет хозяйств по выращиванию малины. Поэтому я пообещал, что доведу до правительства необходимость финансовой поддержки», - заверил Ильяс Буларов.

В крестьянском хозяйстве «Рузиев» индивидуальный предприниматель Азиз Рузиев разводит форель. Помимо этого, здесь заняты коневодством.

«Рентабельность рыбного хозяйства высокая, но из-за достаточно долгого периода окупаемости вложенных инвестиций на первых порах приходится искать дополнительные источники дохода. Поделившись своими мыслями, я предложил установить в этом месте юрты, поставить рядом бассейн, то есть организовать параллельно зону отдыха для туристов. Кумыс полезен для здоровья, а реализация рыбы будет более активной», - рассказал спикер.

Побывал мажилисмен в овощехранилище крестьянского хозяйства «Береке». Склад имеет резервуары, в которых можно хранить от пяти до 15 тысяч тонн овощей.









«На сегодняшний день предприниматель Рахимбаев заявил о готовности оказывать услуги по хранению овощей, заключив договоры с главами крестьянских хозяйств. А сейчас здесь сушат яблоки. Индивидуальный предприниматель попросил помочь в погашении кредита и посодействовать в решении вопроса по холодильным устройствам, чтобы сохранить для населения выращенные овощи в свежем виде. Мною было дано слово довести озвученные просьбы до правительства», - сказал он.

В заключение рабочей поездки мажилисмен с подарками посетил реабилитационный центр для детей-инвалидов.

«В этом центре созданы хорошие условия для развития детей, нуждающихся в особом уходе. Руководитель Клара Ракаева познакомила с проектом спортивно-оздоровительного комплекса, в котором запланировано строительство бассейна, спортивного зала, раздевалки. Это очень нужное, своевременное предложение. Поэтому я пообещал, что буду держать этот вопрос в центре внимания. Необходимо заботиться о детях, воспитывать, быть настоящим садовником детского счастья», - резюмировал депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ильяс Буларов.



