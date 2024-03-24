Интенсивное снеготаяние, дожди и туман ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

С приходом весны на большей части территории страны началось интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на малых реках, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В связи с прогнозом дальнейшего повышения дневных температур воздуха в период с 24 по 29 марта по гг. Караганда, Жезказган и Карагандинской и Ұлытау области ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровня воды на южных реках области, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

На западе, юге области Ұлытау ожидается туман.

В связи с сохранением положительного температурного фона в период с 24 по 26 марта 2024 года в Атырауской области ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на малых реках (Кызылкогинский, Жылыойский районы) и при этом возможны разливы и подтопления.

На юге, востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

На западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Кокшетау: 24 марта ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В г. Уральск ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман

Ночью в центре, на востоке Актюбинской области ожидается гололед. На севере, западе области ожидается туман.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В г. Костанай ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, востоке области туман.

На востоке, юго-западе, юге области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром в центре, на юго-западе области туман.

Ночью на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с. В г. Петропавловск ожидается ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

В центре, на севере Кызылординской области ожидается туман. В г. Кызылорда временами ожидается туман.

На юге Павлодарской области ожидается туман.