Интегрированную базу предпринимателей создадут в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создадут интегрированную базу предпринимателей. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы совместно с Нацпалатой предпринимателей («Атамекен» - прим. авт.) создадим открытую интегрированную базу данных по субъектам бизнеса. В результате каждый предприниматель сможет провести проверку своего контрагента. Наполнение базы данных, классификация предприятия должны проводиться на основе информации налоговых, таможенных и правоохранительных органов. В ней будут отображаться задолженность по налогам, наличие административных правонарушений и так далее», - сказал Президент на втором заседании Национального совета общественного доверия в столице.
К. Токаев объяснил, как будет действовать данный механизм.
«В случае если бизнесмен провел проверку контрагента по данной базе, и он не оказался в так называемой «красной зоне», сделка с данным контрагентом не может быть предметом уголовного преследования до начисления налогов и штрафов. Если согласно базе данных контрагент оказался в «красной зоне», и бизнесмен решил иметь дело с ним, он должен понимать все последствия такого решения. Это и есть принцип должной осмотрительности. Данные инициативы должны быть четко отражены в Налоговом кодексе и других законодательных актах», - отметил Глава государства.
- Самат Нуртаза: Президент Касым-Жомарт Токаев дает народу право на мирные собрания
- В Казахстане упростят процедуру регистрации политических партий
- Граждане имеют право на достоверную информацию о распределении бюджета – Президент
- Глава государства: Митинги - это не только право, но и ответственность
- Президент РК поручил приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов
- Президент поручил сократить квоту на привлечение иностранной рабочей силы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана