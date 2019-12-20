Интегрированную базу предпринимателей создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создадут интегрированную базу предпринимателей. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы совместно с Нацпалатой предпринимателей («Атамекен» - прим. авт.) создадим открытую интегрированную базу данных по субъектам бизнеса. В результате каждый предприниматель сможет провести проверку своего контрагента. Наполнение базы данных, классификация предприятия должны проводиться на основе информации налоговых, таможенных и правоохранительных органов. В ней будут отображаться задолженность по налогам, наличие административных правонарушений и так далее», - сказал Президент на втором заседании Национального совета общественного доверия в столице.

К. Токаев объяснил, как будет действовать данный механизм.

«В случае если бизнесмен провел проверку контрагента по данной базе, и он не оказался в так называемой «красной зоне», сделка с данным контрагентом не может быть предметом уголовного преследования до начисления налогов и штрафов. Если согласно базе данных контрагент оказался в «красной зоне», и бизнесмен решил иметь дело с ним, он должен понимать все последствия такого решения. Это и есть принцип должной осмотрительности. Данные инициативы должны быть четко отражены в Налоговом кодексе и других законодательных актах», - отметил Глава государства.