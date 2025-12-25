РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:48, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Интегрированный годовой отчет КТЖ за 2024 год вошел в число лучших по раскрытию ESG-информации

    АО «НК «Қазақстан темір жолы» подтверждает высокие позиции в рейтинге ТОП-50 лучших казахстанских компаний по уровню раскрытия ESG-информации, передает агентство Kazinform. 

    Интегрированный годовой отчет КТЖ за 2024 год вошел в число лучших по раскрытию ESG-информации
    Фото: КТЖ

    По итогам 2025 года компания заняла второе место в общем зачете и первое место среди компаний транспортно-логистического сектора.

    Рейтинг сформирован компанией PricewaterhouseCoopers (PwC) на основе оценки качества и полноты раскрытия ESG-информации. В рамках исследования были проанализированы годовые и отчеты об устойчивом развитии компаний за 2024 год. Методика оценки включает 165 критериев, сгруппированных по пяти ключевым блокам: стратегия устойчивого развития, корпоративное управление, общество, экология и практика нефинансовой отчетности. Всего в рейтинге участвовали 98 компаний.

    Достигнутый результат подтверждает приверженность  АО «НК «ҚТЖ»  международным стандартам раскрытия ESG-информации и лучшим практикам прозрачности корпоративной отчетности. Нефинансовая отчетность Компании формируется в соответствии с признанными международными стандартами и лучшими практиками ESG-раскрытия, включая GRI, SASB и рекомендации TCFD.

    АО «НК «ҚТЖ»  продолжит системную работу по повышению качества ESG-раскрытий, интеграции принципов устойчивого развития в бизнес-процессы и укреплению доверия со стороны инвесторов, партнеров и общества.

    С отчетом PwC «ТОП-50 лучших компаний по раскрытию ESG-информации» можно ознакомиться по ссылке. 

    Теги:
    КТЖ
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
