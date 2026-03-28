Интеграция в ЕАЭС, инициативы в ООН и туризм: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Анадолу: Лидеры Турции и Казахстана обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым, пишет Анадолу.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вопросам. Особое внимание уделено дальнейшему углублению стратегического партнерства, включая экономическое и инвестиционное взаимодействие.

Эрдоган подчеркнул, что работа по выводу отношений на новый уровень продолжается, а также отметил важность политической стабильности и проводимых в Казахстане реформ.

Interfax: В Шымкенте началось заседание Евразийского межправсовета в расширенном составе

Заседание Евразийского межправительственного совета прошло в Шымкенте с участием Премьер-министра России Михаила Мишустина, пишет Interfax.

Мероприятие стало ключевым событием трехдневного визита российской делегации в Казахстан. В первый день обсуждения проходили в узком составе, а затем к переговорам присоединились представители профильных ведомств стран-участниц. В центре повестки — углубление интеграции в рамках ЕАЭС, развитие промышленной кооперации, согласование макроэкономической политики и совершенствование таможенного администрирования.

Отдельное внимание уделено развитию интегрированной информационной системы союза, защите прав потребителей и цифровизации торговых процедур.

Проведение форума Digital Qazaqstan 2026 параллельно с заседанием подчеркивает акцент на технологическую трансформацию и переход к цифровой экономике внутри объединения, пишет агентство.

TV BRICS: Мишустин: товарооборот между Россией и Казахстаном приближается к $30 млрд

В ходе визита Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Астану, стороны подтвердили высокий уровень экономического сотрудничества, сообщает TV BRICS.

По оценкам, взаимный товарооборот уже приблизился к $30 млрд — показателю, который ранее планировалось достичь в более отдаленной перспективе. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в настоящее время реализовано 122 совместных проекта на сумму около $25 млрд, что свидетельствует о глубокой взаимной интеграции экономик.

Среди приоритетных направлений — энергетика, транспорт и логистика, промышленность, сельское хозяйство и цифровая экономика. Дополнительный акцент сделан на модернизации пунктов пропуска, внедрении электронных товарно-транспортных накладных и расширении использования навигационных пломб, позволяющих отслеживать транзит без физического досмотра. Это должно повысить прозрачность торговли и сократить время прохождения грузов через границу.

Agenzia Nova: Заместитель министра иностранных дел Казахстана в Риме предложил создать орган ООН по водным ресурсам

В Риме заместитель главы МИД Казахстана Ержан Ашикбаев предложил создать международный орган по управлению водными ресурсами под эгидой ООН, пишет Agenzia Nova.

Инициатива направлена на формирование более эффективной глобальной системы управления водными ресурсами на фоне растущего дефицита воды и климатических вызовов. Казахстан также представил планы проведения регионального экологического саммита и консультаций по вопросам водной безопасности.

В ходе визита обсуждались вопросы продовольственной безопасности, модернизации сельского хозяйства и расширения сотрудничества с международными организациями. Отмечено, что Казахстан намерен увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью в агросекторе до 70% и реализовать более 700 инвестиционных проектов.

АЗЕРТАДЖ: Казахстан, Узбекистан и Таджикистан объединил туристический поезд

Международный туристический поезд «Jibek Joly» впервые прошел расширенный маршрут через Алматы, Туркестан, Самарканд, Душанбе и Ташкент, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Маршрут объединил ключевые исторические центры Великого шелкового пути и современные туристические хабы региона. В поездке приняли участие более 400 туристов.

Проект реализован в сотрудничестве национальных железнодорожных компаний трех стран и туристических организаций. Он рассматривается как инструмент развития межрегионального туризма, повышения мобильности и формирования единого туристического пространства Центральной Азии.

Teraz: Казахстан одержал победу над Намибией со счетом 2:0 в товарищеском матче

Сборная Казахстана по футболу обыграла команду из Намибии со счетом 2:0 в матче, прошедшем в Астане, пишет Teraz.

Победа стала частью подготовки команды к предстоящим международным турнирам и позволила протестировать состав и тактические решения на практике.

На прошлой неделе зарубежные СМИ писали о Казахстане в контексте принятия новой Конституции, развития транспортно-логистических проектов и укрепления статуса страны как регионального центра медицинского туризма. В центре внимания также были научные разработки в сфере профилактической медицины и расширение агропромышленного потенциала.