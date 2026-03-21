Новая Конституция, логистика и медтуризм: что пишут мировые СМИ о Казахстане

РБК: Токаев подписал новую Конституцию Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новую Конституцию, принятую на референдуме 15 марта при явке 75,3% и поддержке 86,7% избирателей, пишет РБК.

Документ вступит в силу 1 июля 2026 года и предусматривает заметную трансформацию системы власти. В частности, усиливаются полномочия Главы государства, вводится должность вице-президента как элемента преемственности, а также устанавливаются дополнительные требования к кандидатам в президенты — не менее пяти лет опыта на государственной службе или выборных должностях.

Кроме того, закрепляется особый правовой статус президента. День принятия Конституции — 15 марта — объявлен государственным праздником, что подчеркивает символическое значение реформы, пишет издание.

АЗЕРТАДЖ: Казахстан и Грузия обсудили проекты по ТМТМ

Казахстан и Грузия обсудили развитие инфраструктуры Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), который становится ключевым звеном между Азией и Европой, сообщает Азертадж.

В центре переговоров — расширение логистических мощностей, а также взаимодействие в агропромышленном комплексе, туризме и инвестициях. Учитывая растущую нагрузку на маршрут и его стратегическое значение, стороны рассматривают возможности углубления кооперации, включая взаимное участие в проектах.

Interfax: Астана и Москва прорабатывают соглашение об увеличении транзита нефти РФ в КНР

Казахстан и Россия прорабатывают соглашение об увеличении транзита российской нефти в Китай через территорию Казахстана с 10 до 12,5 млн тонн в год, пишет Interfax.

Как отмечается, технические возможности уже подтверждены на уровне компаний «КазТрансОйл» и «Транснефть», а дальнейшие решения принимаются на межправительственном уровне. Потенциальное расширение транзита усиливает роль Казахстана как ключевого энергетического коридора между Россией и Китаем.

Euronews: Как Казахстан становится центром медицинского туризма

Казахстан последовательно формирует статус регионального центра медицинского туризма, пишет Euronews.

В 2025 году страну посетили около 80 тыс. иностранных пациентов, а в среднесрочной перспективе показатель может достичь 300 тыс. человек в год. Рост обеспечивается сочетанием факторов: стоимость медицинских услуг в 5–10 раз ниже, чем в США и Европе, при этом клинические протоколы соответствуют международным стандартам. В стране действуют девять клиник с аккредитацией JCI, внедряются передовые технологии, включая протонную терапию — Казахстан стал первой страной Центральной Азии, освоившей этот метод. Дополнительным драйвером выступает развитие MedTech-направлений, включая искусственный интеллект и телемедицину.

TV BRICS: Казахстанские ученые использовали растительное сырье для профилактической борьбы с раком

Казахстанские ученые разработали инновационную технологию производства биологически активных добавок на основе отечественного растительного сырья, пишет TV BRICS.

В состав входят порошки томатов, арбузов и тыквенных семечек, а также сафлоровое масло — с высоким содержанием ликопина и других антиоксидантов. Разработка ориентирована на профилактику онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что технология позволяет сохранять биологическую ценность сырья и может стать основой для расширения перерабатывающей промышленности, снижая зависимость от импорта и создавая новые ниши для агропромышленного комплекса.

На прошлой неделе зарубежные СМИ писали о Казахстане в контексте планов инвестирования части золотовалютных резервов в инструменты цифровой экономики, динамичного роста перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и прогресса в достижении целей устойчивого развития. В центре внимания также были развитие инклюзивной политики и социального предпринимательства, туристический потенциал курорта Бурабай и экологические инициативы по очистке побережья Каспийского моря.