Эксперт предложил запустить скоростные теплоходы между Актау и Баку

По его словам, использование теплоходов типа «Метеор» может существенно улучшить связь между двумя странами, стать альтернативой воздушному транспорту и способствовать развитию туризма в регионе.

- Сегодня между Баку и Актау фактически отсутствует водное пассажирское сообщение, хотя обе страны обладают выходом к Каспийскому морю и развитой портовой инфраструктурой. Использование теплоходов типа «Метеор» может открыть новую страницу в каспийской логистике, - отметил Агамирзаев.

Преимущества проекта

Скоростные теплоходы типа «Метеор», работающие на подводных крыльях, способны развивать скорость до 72 км/ч. Это позволит преодолеть расстояние между Баку и Актау примерно за 6 часов. Эксперт считает, что такой маршрут может стать особенно востребованным в туристический сезон и будет привлекательным для жителей обеих стран.

- В отличие от авиаперелетов, такой вид транспорта предлагает прямой маршрут из центра города в центр города. Это удобно, комфортно и добавляет элемент путешествия, - подчеркнул он.

Фото: cruiseinform.ru

Логистические и инфраструктурные вопросы

Для реализации идеи, по словам Агамирзаева, потребуется модернизация пассажирских терминалов в Баку и Актау, а также согласование между странами таможенных и паспортных процедур.

Кроме того, необходимо учитывать сезонность. В регионе около 90 дней в году наблюдаются неблагоприятные погодные условия, но оставшиеся 270 дней вполне подходят для безопасной навигации. Основной акцент должен быть на весенне-летне-осенний период (март-октябрь).

Экономический эффект

Проект может стать дополнительным стимулом для развития туристических пакетов, включающих маршруты по Казахстану и Азербайджану. Также он откроет новые возможности для малого и среднего бизнеса в прибрежных районах.

- С правильным подходом к маркетингу и межгосударственным соглашениям этот проект может стать не только символом модернизации Каспийского региона, но и реально функционирующим маршрутом с устойчивым пассажиропотоком, - отметил эксперт.

Он также подчеркнул важность государственной поддержки и участия частного сектора.

- Проект нуждается в межправительственных соглашениях и инвестициях в инфраструктуру. В долгосрочной перспективе он способен стать не только рентабельным, но и стратегически важным для всего региона,- резюмировал Агамирзаев.

В настоящее время инициатива обсуждается в экспертных кругах, которые призывают к началу диалога между транспортными ведомствами двух стран.

Ранее в Азербайджане предложили соединить Каспийское и Черное моря подземным туннелем.