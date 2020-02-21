Интеграцию Узбекистана с ВТО, ЕАЭС и ЕС обсудили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В столице Бельгии представители экспертного сообщества обсудили интеграцию Узбекистана в глобальные и региональные системы торгово-экономических отношений, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В четверг в Европейском институте азиатских исследований состоялся круглый стол «Вопросы взаимодействия Европейского союза и Центральной Азии в контексте активизации регионального сотрудничества и экономической интеграции».

В ходе своего выступления директор Центра экономических исследований и реформ Узбекистана Обид Хакимов рассказал о процессе интеграции Узбекистана во Всемирную торговую организацию и усилении партнерства с Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом.

«У нас все эти три процесса (с ВТО, ЕАЭС и ЕС – прим. авт.) активно идут. Все они имеют рациональную основу и взаимосвязаны друг с другом. Эти разные направления не противоречат друг другу», - подчеркнул О. Хакимов, который одновременно является заместителем советника президента Узбекистан по экономическим вопросам.

«По первому направлению мы готовимся к четвертому раунду переговоров с ВТО, создано девять рабочих групп, которые активно работают. По второму направлению президент Узбекистана в своем послании Олий Мажлису сказал, что парламент в короткие сроки изучит вопрос налаживания взаимодействия с Евразийским экономическим союзом», - добавил он.

«По третьему направлению, заключению Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, мы провели четыре раунда переговоров. Надеемся, что к концу года мы подпишем это соглашение», - отметил эксперт.

По его словам, интеграция Узбекистана в мировые и региональные торгово-экономические системы может иметь как положительные, так и отрицательные эффекты.

«Интеграция будет способствовать улучшению качества продукции и уровня технологического развития. Мы также предполагаем, что интеграция окажет положительное влияние на диверсификацию экспорта наших товаров», - сказал он.

«Дополнительным преимуществом воздействия интеграции в эти глобальные организации станет расширение сотрудничества в сфере науки, технологий, инноваций и цифровизации национальной экономики», - поделился директор Центра экономических исследований и реформ.

Впрочем, по словам спикера, интеграция в мировые и региональные торгово-экономические системы несет в себе определенные риски для устойчивого развития из-за усиления зависимости от внешних факторов и вероятность усиления сырьевой направленности экономики Узбекистана.

Говоря о преимуществах вступления страны с ЕАЭС, Обид Хакимов отметил выгоду для сфер транспорта и логистики, текстильной промышленности, сельского хозяйства, а также для граждан Узбекистана, работающих в государствах союза.

«Вступление Узбекистана в Евразийский экономический также расширит наши транспортные возможности. Мы обнаружили, что выгода Узбекистана от сокращения тарифов составит более 200 млн долларов», - сказал он.

Помимо прочего, интеграция с ЕАЭС предоставит Ташкенту возможность расширить экспорт пшеницы в Афганистан, поскольку страны ЕАЭС производят около 90 млн тонн пшеницы, тогда как их внутреннее потребление около 40 млн тонн.

Обид Хакимов также рассказал, что в странах ЕАЭС работают около 2,6 млн граждан Узбекистана, из которых 2,2 млн – в России. При этом, чтобы легально трудиться на территории Российской Федерации, узбекистанцам необходимо оформить патент, стоимость которого достигает одной тыс. долларов в год.

Отвечая на вопрос Казинформа о вероятности вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз, директор Центра экономических исследований и реформ Узбекистана сказал, что самым первым форматом взаимодействия может стать «получение статуса наблюдателя» при ЕАЭС.