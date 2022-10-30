Инсульт переносят более 40 тысяч казахстанцев в год

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. В рамках этого дня на базе городской клинической больницы №7 в Алматы состоялась научно-практическая конференция с участием врачей-неврологов, терапевтов, кардиологов, нейрохирургов. Были рассмотрены современные и наиболее актуальные проблемы, связанные с диагностикой и лечением инсульта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе городской клинической больницы №7 сообщили, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности и инвалидности во всем мире. В результате инсульта умирают около 7 млн человек в год во всем мире. По данным медицинской статистики, в год более 40 тыс. казахстанцев переносят инсульт, из них около 60% становятся инвалидами. 5 тыс. человек погибают в течение первых 10 дней заболевания. Около 70% пациентов, перенесших инсульт, нуждаются в посторонней помощи. Только около 10% выживших больных могут вернуться к обычной жизни, к работе. Болезни системы кровообращения опасны высоким уровнем инвалидизации и потерей трудоспособности. Заболеваемость инсультом в наиболее социально активном и трудоспособном возрасте составляет более 60%.

По информации главного внештатного инсультолога управления общественного здравоохранения Алматы, заведующей инсультным отделением №1 городской клинической больницы №7 Жанны Дюсембаевой, в год инсульт случается более чем у 4 тыс. алматинцев. По итогам 2021 года, пролеченных пациентов с инсультом по городу было 4428 человек. В инсультном центре ГКБ №7 лечение проведено 1960 инсультным пациентам. Ежедневно лечение в двух инсультных отделениях, в отделении сосудистой нейрохирургии и в отделении реанимации получают около 90 пациентов.

Как отметила Жанна Дюсембаева, главная причина инсульта — нарушение мозгового кровообращения. Поступление крови к мозгу частично блокируется или полностью прекращается. Если причиной этого состояния является тромб, то это ишемический инсульт, если же кровоизлияние — геморрагический. Врач подчеркнула, что симптомы этого грозного заболевания развиваются стремительно. Поэтому при подозрении на инсульт необходимо незамедлительно вызвать бригаду Скорой помощи, позвонив на 103. До приезда медиков, нужно обеспечить больному доступ свежего воздуха. В целях профилактики инсульта, необходимо следить за артериальным давлением, правильно питаться, вести здоровый образ жизни, исключить курение и чрезмерное употребление алкоголя, избегать стрессовых ситуаций.

Врач напомнила, что факторами риска развития инсульта являются повышенное артериальное давление, хронические заболевания, избыточный вес, повышенный уровень холестерина, низкая физическая активность, играет роль наследственность, возраст.

«У мужчин инсульт случается чаще, чем у женщин. У многих пациентов, перенесших инсульт, остается частично или полностью парализованной одна сторона тела, отмечаются нарушения речи, двигательные функции, когнитивные нарушения. Поэтому решающую роль играет реабилитация пациентов, которая дает возможность вернуть больному когнитивные и двигательные функции. Кроме того, реабилитационная терапия помогает предотвратить очередной инсульт, который может повториться в последующие пять лет. Очень важны профилактика и своевременная диагностика, своевременное прохождение медицинских осмотров и диспансеризации», - приводит слова инсультолога пресс-служба ГКБ №7.

Жанна Дюсембаева подчеркнула важность объединения усилий врачей разных специальностей в борьбе с инсультом, а также значение непрерывного обучения среди врачей данной специализации по оказанию пациентам медицинской помощи.

«На данный момент в мегаполисе функционируют пять инсультных центров: два из них в ГКБ №7 и по одному в ЦГКБ, БСНП и ГКБ №4. Каждый из пяти инсультных центров города обеспечен необходимым современным оборудованием (ангиографическими установками, новыми КТ-аппаратами с программой Cerebra). В лечебном процессе пациентов с инсультом применяется мультидисциплинарный подход. Мультидисциплинарная бригада специалистов неврологов, сосудистых нейрохирургов, кардиологов работает на местах, по медицинским показаниям проводятся операции на сосудах головного мозга, начиная от тромбоэкстракции и до объемных вмешательств», - добавила спикер.

Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day) отмечается ежегодно 29 октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Этот день был организован с целью привлечения внимания населения к проблеме инсульта, к новым возможностям лечения и чтобы отдать дань уважения медицинским работникам.