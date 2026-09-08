Инструктора АФК осудили за удар девочки с инвалидностью в Павлодаре

Инцидент произошел в октябре 2025 года в коррекционном центре Экибастуза. Самал Нурашева воспитывает ребенка с инвалидностью и после одного из занятий обратила внимание на боли в руке дочери. Позже в соцсетях женщина опубликовала жалобу и записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как инструктор АФК грубо обращается с ребенком.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии дошло до суда. В ходе процесса были исследованы показания свидетелей и потерпевшей стороны, результаты экспертиз и записи с камер видеонаблюдения.

— Ребенок и так болеет, у ребенка и так нет полноценного счастливого детства. Я до сих пор не понимаю, как можно было обращаться таким образом. На протяжении почти года мы живем в подвешенном состоянии. Моя дочка, которая показывала отличную динамику, после данного случая получила большой откат, — сказала в ходе судебных прений мама девочки Самал Нурашева.

На скамье подсудимых оказался молодой человек, которому на момент инцидента было 19 лет. В суде он пояснил, что проходил стажировку в коррекционном центре, и вину по предъявленному обвинению не признал. При этом он попросил прощения у матери девочки.

Прокурор запросил для подсудимого наказание в виде ограничения свободы с последующим применением амнистии. Суд пришел к выводу, что его вина доказана.

— Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 140 УК РК, и назначить ему наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на три года, — огласила приговор судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Павлодарской области Жулдыз Камалова.

Суд применил закон об амнистии в связи с принятием новой Конституции и освободил молодого человека от наказания. Вместе с тем суд обязал его возместить материальный и моральный вред на общую сумму 1 млн 850 тыс. теңге.

Напомним, ранее пациенты заявили об избиениях в психдиспансере Павлодара.