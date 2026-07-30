Пациенты заявили об избиениях в психдиспансере Павлодара

В социальных сетях появилась публикация с обвинениями в жестоком обращении с пациентами мужского отделения Павлодарского областного центра психического здоровья, передает корреспондент агентства Kazinform.

Автор публикации утверждает, что санитар якобы избивает пожилых пациентов в местах, где отсутствуют камеры видеонаблюдения, в том числе в туалетах. Также заявляется, что у некоторых пациентов остаются синяки, а сами они якобы опасаются за свою жизнь и здоровье. Кроме того, в публикации содержится утверждение, что речь может идти не о единичном случае, а о возможной систематической практике. Эти сведения на данный момент официально не подтверждены.

В Павлодарском областном центре психического здоровья сообщили, что по факту распространения информации в социальных сетях будет проведено служебное расследование.

— Обращений и жалоб со стороны пациентов не поступало, — отметили в медучреждении.

Также в центре напомнили, что пациенты и их родственники могут обращаться в Службу поддержки пациентов по телефону 666-103.

По итогам служебной проверки будет дана правовая и служебная оценка изложенным в публикации сведениям.

Ранее Минздрав РК начал проверку республиканской психбольницы после жалоб пациентов.