Институт зоологии МОН РК: Ситуацию с сайгаками в Казахстане нужно досконально изучить

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — В настоящее время в соцсетях поднимаются вопросы по уральской популяции сайгаков в связи с ее возросшей численностью и возможной конкуренцией с домашними животными из-за пастбищ и водопоев. РГП «Институт зоологии» Комитета науки МОН РК обеспокоен данной ситуацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Широкомасштабные исследования Института зоологии проводились в те годы (30-40 лет назад), когда численность и сайгаков, и домашних копытных была максимальной. Количество домашних животных в Казахстане резко снизилось в 1990-е годы, и выпас скота проводится, в основном, в окрестностях населенных пунктов, где сайгаки не обитают. Какая сейчас ситуация, ученые сказать точно не могут, так как в настоящее время специальных государственных программ по изучению этого вопроса нет. Поэтому в Институте зоологии КН МОН РК считают необходимым, прежде всего, изучить досконально вопрос, прежде чем принимать какие-то решения.

«Государство в свое время потратило огромные ресурсы для восстановления численности сайгаков. Сейчас она находится лишь на стадии восстановления, то есть еще не достигла своего максимума», - говорит заведующий лабораторией териологии Института зоологии МОН РК Алексей Грачев.

«Но важно разобраться, это сайгаки отняли пастбища и водопой у скота или наоборот? Потому что сайгак появился там раньше. Разговоры о том, чтобы использовать отдельные популяции, раз, якобы, они достигли определенной численности, - это палка о двух концах, потому что если использовать одну популяцию, то другие становятся незащищенными, возрастает фактор браконьерства. Поэтому к этому вопросу нужно подходить взвешенно. Ежегодно проводится учет численности сайгаков, их размещения, но специальной программы по их изучению нет», - отмечает А. Грачев.

По его словам, есть риски, что в мае вновь может произойти очередной падеж сайгаков также по неизвестным причинам. Поэтому, как отметил, Алексей Грачев, нужно решать вопрос по изучению сайгаков на самом высоком уровне, не только путем совместных усилий Минэкологии и Министерства образования и науки РК.

«Прежде всего нужно провести ретроспективный анализ целевого назначения земель в пределах исторического ареала уральской популяции сайгака, с учетом экологических особенностей вида и его естественных местообитаний.

Во-вторых, нужно провести анализ обеспеченности водопоями для сайгака, изучить возможности создания искусственных водопоев с учетом гидрологических особенностей местности. В-третьих, определить современную кормоемкость пастбищ и оптимальную численность сайгака. В-четвертых, определить степень конкуренции с домашними животными в отношении кормов и водопоев, а также возможный ущерб, нанесенный сайгаками сельхозугодиям», - приводит ученый.

«В настоящее время численность сайгака в Казахстане находится на стадии восстановления и ни о каком изъятии в настоящее время не может идти и речи», - отметил Алексей Грачев.

«Сайгак – один из брендов, визитная карточка Казахстана, основная часть его популяции обитает именно у нас. И весь мир смотрит на нас, насколько мы его сохраним. Спасение сайгака многие ученые международного уровня называют «казахстанским чудом», так как, по их словам, нигде в мире такого прецедента нет, чтобы его спасли, когда он находился буквально на грани исчезновения, оставалось буквально считанное количество его особей. Тем не менее, в нашей стране нашлись средства и люди, специалисты, которые посвятили свою жизнь сохранению сайгака», - резюмировал эксперт.

Сайгаки, по словам Алексея Грачева, играют большую роль в экосистеме. Так, к примеру, копытами они разрыхляют почву, обеспечивая поступление в нее влаги и всего необходимого для роста растений. Также они вносят в почву свой биоматериал и стоят в пищевой цепочке с хищниками, в том числе волками, хищными птицами.

Напомним, сегодня – Международный день сайгака. Ранее в Минэкологии РК призвали сохранить популяцию сайгаков.



