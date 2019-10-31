Институт внешнеполитических исследований создали при МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел состоялось первое заседание Совета директоров АО «Институт внешнеполитических исследований», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Открывая заседание, министр Мухтар Тлеуберди поздравил членов Совета директоров с избранием, ознакомил участников заседания с целями и задачами Института внешнеполитических исследований и пожелал плодотворной работы.

Совет директоров возглавил советник Президента РК Маулен Ашимбаев. Основной задачей Института станет разработка практических рекомендаций по реализации приоритетных направлений внешней политики Республики Казахстан, выявление актуальных трендов в мировой политике и экономике, в сфере национальной и международной безопасности.



