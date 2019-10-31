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Институт внешнеполитических исследований создали при МИД РК

31 Октября 2019 08:40
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Институт внешнеполитических исследований создали при МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел состоялось первое заседание Совета директоров АО «Институт внешнеполитических исследований», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Открывая заседание, министр Мухтар Тлеуберди поздравил членов Совета директоров с избранием, ознакомил участников заседания с целями и задачами Института внешнеполитических исследований и пожелал плодотворной работы.

Совет директоров возглавил советник Президента РК Маулен Ашимбаев. Основной задачей Института станет разработка практических рекомендаций по реализации приоритетных направлений внешней политики Республики Казахстан, выявление актуальных трендов в мировой политике и экономике, в сфере национальной и международной безопасности.


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Ключевые слова: МИД РК, Назначения,
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