Институт петиций: как гражданские инициативы могут повлиять на жизнь казахстанцев

В Казахстане с апреля 2024 года заработает институт петиций. Зачем нужны петиции, какая от них польза и как гражданские инициативы влияют на жизнь населения разных стран мира, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.

Что такое петиция?

Как известно, петиция (от лат. Petitio — запрос) — это коллективное обращение своего рода требование, запрос или прошение граждан. Появление института отправки петиций в органы публичной власти на начальном своем этапе было обусловлено естественной реакцией отдельных слоев населения на действия той или иной авторитарной власти. С начала оно существовало как стихийное общественное движение, а лишь со временем направление петиций получило свое конституционно-правовое закрепление с учетом национальных политических, правовых и исторических особенностей тех или иных государств.

Петициям столько же лет, сколько и египетским пирамидам. Уже во времена фараонов (23–20 века до н. э.) рабочие, нанятые для перевозки гигантских каменных блоков, подавали петиции с требованиями улучшения своих условий труда. Данная практика пережила века, и уже позже, в современную историческую эпоху, подданные часто обращались к императору или королю с петицией, в котором содержалась просьба удовлетворить ту или иною их просьбу.

Петиции являются не только базовым инструментом, позволяющим отстаивать свободу слова, но даже демократией в самом чистом ее виде, коль скоро с их помощью любой человек, независимо от возраста, национальности или социального статуса, может стать участником широких политических дебатов.

В каких странах мира петиции обязательны к рассмотрению

Общепризнанным конституционным стандартом практически во всех демократических государствах являются обязательства органов публичной власти их должностных и служебных лиц рассматривать инициативы граждан. То есть в установленный законодательством срок предоставлять по обращениям объединений обоснованный ответ.

Страной, в которой впервые было урегулировано право граждан на направление петиций в органы власти является Великобритания, которую вполне обоснованно в науке конституционного права принято считать родиной конституционализма.

В Великобритании петиция, подписанная более чем 200 гражданами, обязательна к рассмотрению государственными службами. Интернет значительно упростил сбор необходимых подписей и усовершенствовал диалог граждан и избранных представителей государственной власти.

В Соединенном Королевстве петиции подаются гражданами и резидентами посредством сайта правительства и парламента страны. При наличии 10 тысяч подписей петиция рассматривается на уровне правительства, а петиции со 100 тысячами подписей выносятся на обсуждение в ходе заседания депутатов парламента. При этом, петиции должны призывать к конкретным действиям со стороны правительства Великобритании или Палаты общин и должны касаться того, за что правительство или Палата общин несет прямую ответственность.

Важным аспектом систем электронных петиций в Европейском парламенте является публикация петиций в Интернете, независимо от того, как они были поданы - традиционными способами, такими как бумажная форма, или электронными средствами.

Публикация на веб-сайте парламента гарантируется для всех петиций в Португалии, Шотландии или Люксембурге. В Германии публикуются только петиции, принятые как «публичные петиции». Однако большинство парламентов Европы до сих пор не размещают тексты петиций в Интернете. В случае Ирландии и Европейского парламента в Интернете публикуется лишь краткое изложение петиции (обычно не более одного абзаца – прим. ред.).

Помимо публикации текста петиции, некоторые системы предусматривают публикацию в Интернете информации о ходе ее рассмотрения, где сейчас находится петиция, возможно будущее развитие событий и шаги, которые необходимо предпринять до принятия окончательного решения. Некоторые из недавно модернизированных систем подачи петиций предоставляют такую информацию онлайн, что позволяет гражданам отслеживать процесс принятия решения по петиции. Такие правила установлены в Шотландии, Португалии, Ирландии, Люксембурге.

Для упрощения процесса, некоторые государства-члены ЕС создали «общественные форумы», которые позволяют обсуждать петиции в режиме онлайн, обеспечивая более активное участие широкой общественности. Подобные новые электронные функции все еще редки: они для «публичных петиций» созданы только в Шотландии, Германии и Люксембурге. Как правило, онлайн-обсуждение петиций может повысить инклюзивность и потенциальное участие общественности в отношении системы петиций. Включив обсуждение онлайн-петиции, система помогает распространить ее среди более широкой общественности, а также собрать новую информацию, идеи и реакцию на исходную петицию.

В ФРГ функционирует комитет Бундестага по петициям (Petitionsausschuss) для рассмотрения ходатайств и жалоб, которых поступает от 20 до 50 тысяч в течение созыва. За годы своего существования указанный комитет зарекомендовал себя как институциональный посредник между парламентом и гражданами в решении насущных вопросов нормативно-правового характера. Комитет по петициям фактически играет роль коллективного омбудсмена в Германии.

Во Франции петиции распределяет по компетентным постоянным комитетам председатель Национального собрания (нижней палаты парламента – прим. ред.), которая, в свою очередь, уже и принимает решение отправлять в другую комиссию, соответствующему министру для принятия решения либо не предпринимает никаких действий, или представляет вопрос на рассмотрение Национального собрания.

Ряд конституций (например, в Венгрии) признает право петиций не только за гражданами, но и за любым человеком. В Испании, к примеру, конституция устанавливает, что отдельные категории граждан - военные, служащие органов безопасности и охраны порядка - могут использовать это право только в индивидуальном порядке.

Любой житель страны-участницы Евросоюза может подать свою петицию, которая должна касаться только одной из 44 областей, отнесенных в области полномочий и предметов ведения Европейского союза. В Австрии, например, перед обсуждением петиция должна получить поддержку одного из членов парламента.

В России существует «Российская общественная инициатива» (roi.ru), Интернет-ресурс, на котором граждане, авторизованные через поддерживаемую государством систему идентификации граждан ЕСИА, могут выдвигать различные гражданские инициативы либо голосовать за таковые. Инициативы рассматриваются, если на федеральном уровне и в субъектах РФ численностью населения более 2 млн за них подано не менее 100 тысяч голосов, на региональном и муниципальном уровне — если за данную инициативу высказались не менее 5% от численности зарегистрированного населения. Инициатива, набравшая необходимое количество голосов, попадает в экспертную группу федерального, регионального или муниципального уровня для принятия соответствующего решения о мерах по ее реализации.

Институт петиций для казахстанцев заработает в 2024 году

В Казахстане 2 октября текущего года Глава государства подписал Закон РК «Об общественном контроле», в котором определен регламент института петиций, то есть в законе дается определение понятию «петиция», утвержден порядок их подачи и рассмотрения. В документе отмечено, что петицию граждане Казахстана должны подавать через специальный интернет-портал.

Законом закрепляются несколько пороговых значений для подачи петиций. Минимальное количество подписей для петиций районного уровня будет составлять 2,5 тысячи.

«Если петиция наберет 50 тысяч подписей, ее рассмотрят на уровне Правительства. В ходе рассмотрения петиции государственным органом будет проводиться ряд мероприятий, создаваться рабочие группы. Будет проходить публичное обсуждение, изучаться международный опыт. И только потом будет выноситься решение», - сказал вице-министр культуры и информации РК Данияр Кадиров на площадке СЦК.

Также обозначены сроки рассмотрения петиций. Так центральным госорганам отведено не более 40 рабочих дней со дня регистрации петиций, а для акиматов и маслихатов - не более 20 дней. Госорганы, акиматы и маслихаты также будут проводить публичные обсуждения петиций с участием заявителей, а затем первый руководитель будет обязан выступить в СМИ с официальным сообщением о результатах рассмотрения петиции.

Однако здесь следует отметить, что петиции, касающиеся вопросов изменения формы правления, административно-территориального устройства и государственной границы республики, правосудия, амнистии, национальной безопасности, приниматься не будут.

- Закон вступает в силу через 6 месяцев после дня его первого официального опубликования, с 4 апреля 2024 года, граждане смогут подавать петиции онлайн посредством усовершенствованной информационной системы «Е-Өтініш». В то же время у казахстанцев, не имеющих доступа к Интернету, но изъявляющих желание подать петицию будет возможность обратиться с письменным заявлением в уполномоченный орган в сфере взаимодействия государства и гражданского общества, - сообщил вице-министр культуры и информации РК.

Нужно сказать, что в последние годы те или иные резонансные события, которые происходят в Казахстане, довольно часто сопровождаются публичными петициями. Население старается придать огласке любой вопиющий факт. Это говорит о гражданской зрелости казахстанского общества и возможностях, которые предоставляет власть. Например, опубликованная еще в 2021 году одна из петиций по вопросу прав женщин вновь начала набирать обороты, и на данный момент ее подписали более 60 тысяч человек. Поэтому понятно, что создание в Казахстане института петиций, который инициировал Президент, имеет цель обеспечить участия казахстанцев в управлении делами государства, так как гражданское общество посредствам петиций сможет свободно выражать собственное мнение. А как это будет влиять на принятие решений госорганами и Правительством покажет время.