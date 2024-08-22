Институт первичных дилеров внедряется в Казахстане

Министерство финансов РК сообщает о начале процедур по внедрению института первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг с 1 сентября текущего года. Данные процедуры будут включать определение списка первичных дилеров, а также формат функционирования системы и разработку необходимых документов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Институт первичных дилеров выполняет ключевые функции, направленные на обеспечение стабильности и эффективности рынка государственных ценных бумаг. Задачи первичных дилеров охватывают широкий спектр деятельности от активного участия в первичных аукционах по продаже государственных ценных бумаг до поддержания ликвидности вторичного рынка.

Одной из наиболее важных целей является создание устойчивой основы для финансирования республиканского бюджета путем обеспечения возможности инвесторам свободно приобретать и продавать государственные ценные бумаги, а также повышение транспарентности и ликвидности вторичного рынка.