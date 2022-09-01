Институт омбудсмена по правам инвалидов при Президенте создадут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане появится институт омбудсмена по правам людей с особыми потребностями. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь государство обеспечит равенство возможностей и справедливость для всех. Будут гарантированы высокий уровень общественных благ и поддержка социально уязвимых категорий населения, в том числе граждан с особыми потребностями. Будет создан соответствующий институт омбудсмена при Президенте», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

«Государство будет всецело поддерживать экономическую свободу, но в то же время защищать граждан при колебаниях рынка», - добавил Глава государства.

Как сообщалось ранее, в столице Казахстана началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.