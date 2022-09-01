РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:24, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Институт омбудсмена по правам инвалидов при Президенте создадут в РК

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане появится институт омбудсмена по правам людей с особыми потребностями. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В первую очередь государство обеспечит равенство возможностей и справедливость для всех. Будут гарантированы высокий уровень общественных благ и поддержка социально уязвимых категорий населения, в том числе граждан с особыми потребностями. Будет создан соответствующий институт омбудсмена при Президенте», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    «Государство будет всецело поддерживать экономическую свободу, но в то же время защищать граждан при колебаниях рынка», - добавил Глава государства.

    Как сообщалось ранее, в столице Казахстана началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.


    Теги:
    Общество Президент Казахстана Послание Президента РК-2022 Социальная поддержка для mail.ru Президент
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!