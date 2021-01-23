Институт медиаторов развивают в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Медиация влияет на формирование доброжелательно настроенного общества. Каким образом, на очередном заседании Совета медиации Ассамблеи народа Казахстана по Туркестанской области рассказал замглавы аппарата акима региона, председатель Совета медиации Г. Рысбеков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Как медиаторы помогают в разрешении юридических и семейных конфликтов? Каким способом специалисты используют эту площадку для сделок, чтобы защитить права личности и примирить спорящих? Ответы на эти и другие важные вопросы прозвучали в ходе совещания.

«Прошлогодний карантин привел к появлению ряда разногласий между педагогами и учениками, а также между учителями и родителями. В этом году для решения этих вопросов модераторы назначили специалистов по медиации», - подчеркнул Г. Рысбеков.

Судья Туркестанского областного суда Б. Танирбердиев, говоря о работе в сфере развития института медиаторов, остановился на совершенных преступлениях и правонарушениях.

«Для устранения разногласий граждане обращаются к аксакалам сел или к тем, у кого есть законное право заниматься этим. Иногда граждане стараются не обращаться в правоохранительные органы. Считаю, что это повод повысить политическую грамотность населения», - сказал Б. Танирбердиев.

Сейчас в Туркестанской области около 300 медиаторов. 90 процентов из них - непрофессионалы, но обладают большим авторитетом и жизненным опытом. Они рассказывают добрые истории о семейных ценностях, уважении к окружающей среде на собраниях в сёлах. Конфликты они разрешают вместе с родственниками, соседями и друзьями. Таким образом, ситуация не доходит до обострения, а это значительный вклад в примирение сторон.

В прошлом году по области 1361 спор решен положительно в досудебном и судебном порядке посредством медиации.

Руководитель областного молодежного ресурсного центра А. Омиртай отметил наиболее частые проблемы среди молодежи и назвал пути их решения.

Масштабная работа в этом направлении в регионе будет продолжена, заверили в областном акимате.