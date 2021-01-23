Институт медиаторов развивают в Туркестанской области
Как медиаторы помогают в разрешении юридических и семейных конфликтов? Каким способом специалисты используют эту площадку для сделок, чтобы защитить права личности и примирить спорящих? Ответы на эти и другие важные вопросы прозвучали в ходе совещания.
«Прошлогодний карантин привел к появлению ряда разногласий между педагогами и учениками, а также между учителями и родителями. В этом году для решения этих вопросов модераторы назначили специалистов по медиации», - подчеркнул Г. Рысбеков.
Судья Туркестанского областного суда Б. Танирбердиев, говоря о работе в сфере развития института медиаторов, остановился на совершенных преступлениях и правонарушениях.
«Для устранения разногласий граждане обращаются к аксакалам сел или к тем, у кого есть законное право заниматься этим. Иногда граждане стараются не обращаться в правоохранительные органы. Считаю, что это повод повысить политическую грамотность населения», - сказал Б. Танирбердиев.
Сейчас в Туркестанской области около 300 медиаторов. 90 процентов из них - непрофессионалы, но обладают большим авторитетом и жизненным опытом. Они рассказывают добрые истории о семейных ценностях, уважении к окружающей среде на собраниях в сёлах. Конфликты они разрешают вместе с родственниками, соседями и друзьями. Таким образом, ситуация не доходит до обострения, а это значительный вклад в примирение сторон.
В прошлом году по области 1361 спор решен положительно в досудебном и судебном порядке посредством медиации.
Руководитель областного молодежного ресурсного центра А. Омиртай отметил наиболее частые проблемы среди молодежи и назвал пути их решения.
Масштабная работа в этом направлении в регионе будет продолжена, заверили в областном акимате.