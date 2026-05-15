Instagram проводит массовую «чистку» подписчиков: эксперт назвал причины

Пользователи Instagram по всему миру фиксируют резкое снижение числа подписчиков. На фоне массового удаления неактивных аккаунтов и подозрительной активности в соцсетях обсуждают возможную системную «чистку» платформы, которая затронула как рядовых пользователей, так и крупнейшие мировые аккаунты, передает корреспондент агентства Kazinform.

Массовое падение подписчиков: что произошло

В течение короткого времени пользователи начали сообщать о резком снижении числа подписчиков. В ряде случаев речь идет о потерях, которые исчисляются миллионами — особенно у крупных публичных страниц.

На этом фоне в соцсетях обсуждаются несколько версий происходящего: от обновления алгоритмов и пересчета аудитории до масштабной очистки платформы от неактивных и искусственно созданных аккаунтов.

Звезды, которые потеряли миллионы подписчиков

Наибольшее внимание пользователей привлекли аккаунты мировых знаменитостей, у которых за короткое время резко сократилось число подписчиков.

Среди них:

Kylie Jenner — минус около 14–15 млн подписчиков

BLACKPINK — минус около 10 млн

Cristiano Ronaldo — минус около восьми млн

Selena Gomez — минус около шести млн

Подобные изменения вызвали активные обсуждения в соцсетях, поскольку затронули аккаунты с многомиллионной аудиторией, где даже небольшой процент изменений выглядит как масштабное событие.

В Казахстане все иначе

В казахстанском сегменте Instagram ситуация оказалась неоднозначной: часть блогеров заявляет о снижении аудитории, другие — не заметили никаких изменений.

Блогер Арайлым Малгаждар (ariokka), мать блогерши Аминки-Витаминки (aminokka) подтвердила потерю около 10 тысяч подписчиков. При этом она отметила, что воспринимает происходящее спокойно и связывает это с очисткой неактивной аудитории.

— Я потеряла около 10 тысяч подписчиков. Но я даже рада, потому что долгое время страдала от накруток. Кто-то специально добавлял и через пару дней убирал, из-за этого рушилась статистика. Сейчас это никак не повлияло на мою работу. Я веду блог уже 12 лет и понимаю, что многие аккаунты со временем просто становятся неактивными. Если таким образом почистили «мертвые души», то это только к лучшему, — рассказывает она.

В то же время ряд казахстанских блогеров заявляет, что изменений в статистике не заметили.

Так по словам блогера Улана Усенова (wanna_be_teacher), его аккаунт не пострадал.

— Отписок у меня не было. Как было количество подписчиков, так оно и осталось. Реагировать не на что. Отписок нет, потому что я никогда не использовал накрутки, не занимался искусственным набором аудитории. Все, что есть — это результат многолетней работы, — рассказал он в разговоре с корреспондентом.

Что стоит за «чистками» и как работает система — экспертное мнение

Чтобы разобраться в причинах массового снижения подписчиков в Instagram, редакция обратилась к президенту Интернет-ассоциации Казахстана Шавкату Сабирову. По его словам, подобные процессы являются стандартной практикой социальных платформ и направлены на поддержание качества аудитории, хотя обычно проходят менее заметно для пользователей.

Эксперт подчеркивает, что подобные «чистки» связаны прежде всего с борьбой против искусственной активности и искаженной статистики, которая формируется за счет неактивных или накрученных аккаунтов.

— Такие «чистки» — это стандартная практика всех социальных сетей. Просто обычно они проходят не настолько масштабно и громко, поэтому пользователи этого особо не замечают. Соцсети постоянно пытаются бороться с накрутками, потому что существует огромный рынок искусственного увеличения количества подписчиков, — отмечает он.

Платформы, по его словам, определяют подозрительные аккаунты через поведенческие модели: живые пользователи действуют непредсказуемо, тогда как автоматизированные аккаунты работают по заданным сценариям и легче выявляются алгоритмами.

— Если у человека реальные подписчики, то их поведение всегда отличается от ботов. Живой человек ведет себя хаотично: листает ленту, смотрит видео, отвечает или не отвечает на сообщения. А бот, как правило, работает по алгоритму и выполняет определенные задачи. Поэтому соцсети со временем выявляют такие аккаунты и удаляют их, — поясняет эксперт.

По оценке Шавката Сабирова, текущая ситуация в Instagram и Meta, вероятнее всего, связана с массовым удалением искусственной и неактивной аудитории, что особенно заметно на крупных аккаунтах.

— То, что сейчас произошло с Meta, скорее всего связано именно с очисткой от ботов и накрученных подписчиков. Если у мировых знаменитостей удалили миллионы подписчиков, это не значит, что все они были реальными людьми. Часть таких аккаунтов — это боты, которые создавались в том числе для рекламы, мониторинга публикаций или других задач, — отмечает президент Интернет-ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров.

Отдельно эксперт отмечает, что рынок накруток за последние годы стал более «скрытым» и сложным: рост подписчиков теперь происходит постепенно, чтобы не вызывать подозрений алгоритмов.

Также он обращает внимание, что искусственная активность касается не только подписчиков, но и комментариев, где могут формироваться управляемые обсуждения и создаваться видимость активности вокруг публикаций.

Сабиров подчеркивает, что резкие изменения в числе подписчиков, которые сейчас наблюдаются у пользователей и крупных аккаунтов, во многом связаны с разными формами автоматизированной активности в соцсетях.

По его словам, важно различать такие механизмы: одни влияют непосредственно на рост аудитории и могут приводить к ее искусственному увеличению, что затем отражается в последующих «потерях» при очистке, другие же формируют активность вокруг публикаций и создают видимость обсуждений, влияя на восприятие популярности аккаунтов.

Несмотря на массовые сообщения о падении подписчиков, Meta до сих пор не дала официальных разъяснений, что именно стало причиной изменений. Пользователи и блогеры продолжают фиксировать потери и обсуждать возможные сценарии — от обновления алгоритмов до масштабной «чистки» аудитории, однако точного ответа пока нет, что только усиливает неопределенность вокруг происходящего.

Ранее на подкасте BIZDIÑ ORTA координатор программ Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по защите детства Азамат Жаманчинов и нейропсихолог Ксения Костенко рассказали, как соцсети влияют на развитие детей.