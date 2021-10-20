Instagram-аферистов задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция задержала двух алматинцев, которые под предлогом продажи элитных вещей в сети Instagram обманывали людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Схема обмана была очень простой. Один из задержанных – 25-летний гражданин создает две страницы в соцсети: «almaty.sneaker» и «top. sneakerkross» и размещает красочные картинки с вещами и информацию о скидках. Его 19-летний напарник договаривается с предполагаемыми покупателями и занимается приемом заказов и оплаты. Предоплату получали на карту банка подставного лица, прибыль делили пополам», – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

На такую схему обмана попалось пять жителей города. С каждого клиента фигуранты получали от 15 до 20 тысяч тенге за пару кроссовок. А заявители после перечисления оставались без обуви и денег.

В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.2 п.4 УК РК (Мошенничество). В полиции отметили, что красочные аккаунты со скидками и заманчивые цены в сети привлекают внимание пользователей. Как правило, многие из них перечисляют предоплату на электронные кошельки, не удостоверившись в наличии товаров. Стражи порядка рекомендуют придерживаться простых мер предосторожности.