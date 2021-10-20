РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:30, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Instagram-аферистов задержали в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция задержала двух алматинцев, которые под предлогом продажи элитных вещей в сети Instagram обманывали людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Схема обмана была очень простой. Один из задержанных – 25-летний гражданин создает две страницы в соцсети: «almaty.sneaker» и «top. sneakerkross» и размещает красочные картинки с вещами и информацию о скидках. Его 19-летний напарник договаривается с предполагаемыми покупателями и занимается приемом заказов и оплаты. Предоплату получали на карту банка подставного лица, прибыль делили пополам», – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

    На такую схему обмана попалось пять жителей города. С каждого клиента фигуранты получали от 15 до 20 тысяч тенге за пару кроссовок. А заявители после перечисления оставались без обуви и денег.

    В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.2 п.4 УК РК (Мошенничество). В полиции отметили, что красочные аккаунты со скидками и заманчивые цены в сети привлекают внимание пользователей. Как правило, многие из них перечисляют предоплату на электронные кошельки, не удостоверившись в наличии товаров. Стражи порядка рекомендуют придерживаться простых мер предосторожности.


    Теги:
    МВД РК Мошенничество Интернет Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!