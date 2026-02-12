Инспекция назвала количество погибших лебедей в Мангистауской области

Тушки лебедей были собраны и сожжены в специально отведённом месте силами районной ветеринарной службы. Об этом сообщили в территориальной инспекции областного управления лесного хозяйства и животного мира.

— Фактов массовой гибели лебедей в регионе не зарегистрировано. На побережье близ села Саин Шапагатов обнаружены 9 мертвых лебедей. Кроме того, 8–9 февраля в прибрежных зонах 14-го и 4А микрорайонов, а также в жилом массиве Акжелкен (Приморский) в Актау были найдены 11 мёртвых лебедей, — говорится в сообщении.

Ранее в Актау на побережье уже были обнаружены погибшие лебеди.