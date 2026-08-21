Инспекторы в ВКО переходят на ночные дежурства из-за медведей

Сразу две группы инспекторов в Восточном Казахстане сегодня будут караулить медведей, которые начали выходить к жилью. Одна останется на ночь в районе Аблакетки в Усть-Каменогорске, другая уже выехала в Серебрянск, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего за лето специалисты получили около 20 сообщений о появлении хищников возле населенных пунктов. Только за последнее время медведей замечали сразу в нескольких районах области. Сообщения поступали из Риддера, Серебрянска, Улкен Нарына, Асубулака и других населенных пунктов.

Сегодня к ним добавился и Усть-Каменогорск. Медведь попал на камеры видеонаблюдения возле причала в районе ГЭС. Территорию уже обследуют сотрудники Отряда оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства.

— Наши инспекторы сейчас работают в районе ГЭС, проверяют ближайшие дачи в районе Аблакетки. Подняли беспилотники, чтобы попробовать обнаружить медведя с воздуха. Сегодня ночью останемся там дежурить и будем ждать его появления, — рассказал корреспонденту Kazinform заместитель начальника отряда Сергей Карманников.

Еще одна группа специалистов сегодня выехала в Серебрянск. Там хищника заметили возле дачных участков. Инспекторы также намерены остаться на месте на ночь.

По словам Сергея Карманникова, нынешним летом сообщений о медведях особенно много — специалисты получили уже около 20 обращений. География при этом достаточно широкая.

Хищников замечали в поселке Поперечном, возле дачного общества «Казахстан» в Риддере, а также во Втором и Четвертом районах города. Еще один сигнал поступал из Улкен Нарына, медведя видели и в районе Асубулака Уланского района.

Но обнаружить зверя после каждого сообщения удается далеко не всегда.

— Бывает, что медведь появляется возле населенного пункта, а потом сам уходит в лес еще до нашего приезда. В Поперечном, например, наши сотрудники три ночи подряд его караулили, но больше он так и не появился, — рассказал Сергей Карманников.

Если хищника удается обнаружить возле жилья, в первую очередь его стараются прогнать обратно в лес. Для этого инспекторы используют специальные хлопушки и другие шумовые средства.

У сотрудников отряда есть и карабины, приобретенные в прошлом году, но применять оружие к медведям разрешается только в крайнем случае.

— Наша задача — не отстреливать животных, а отпугнуть их от населенного пункта. Оружие может применяться только тогда, когда возникает реальная угроза людям: если медведь ведет себя агрессивно и есть опасность нападения, — пояснил собеседник.

Из-за большого количества обращений бригады сейчас распределяют между разными территориями области. После сегодняшних дежурств в Усть-Каменогорске и Серебрянске специалисты продолжат отрабатывать поступившие сигналы, в том числе из Риддера.

При встрече с медведем жителям рекомендуют не приближаться к животному и не пытаться самостоятельно его прогнать, а сообщить о появлении хищника специалистам.

Ранее сообщалось, что бурого медведя сняли в естественной среде обитания в Казахстане.