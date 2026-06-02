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    Инспекторам промышленной безопасности увеличат зарплату в Казахстане

    С 1 июля инспекторам промышленной безопасности установят надбавки к заработной плате. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Инспекторам промышленной безопасности увеличат зарплату в Казахстане
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По его словам, сегодня в стране имеется дефицит инспекторов в области промышленной безопасности.

    — При поддержке Главы государства и Правительства с 1 июля инспекторам промышленной безопасности установлены надбавки в размере от 30 до 70 процентов, — отметил Аринов.

    Ожидается, что принятые меры позволят укрепить кадровый потенциал в области промышленности безопасности.

    Вместе с тем, в целях подготовки специалистов в прошлом году актуализированы профессиональные стандарты работников предприятий, тем самым усилены требования к квалификации персонала.

    Также с техническими вузами страны заключены меморандумы по внедрению дисциплины «Промышленная безопасность».

    Ранее сообщалось, что предприятия Казахстана оштрафовали на 62 млн тенге за нарушения требований промышленной безопасности с начала года. 

    МЧС Зарплата Правительство РК Промышленность Безопасность
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор