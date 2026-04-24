Инспектор УЕФА оценил готовность стадиона Кызылорды к международным матчам

В ходе инспекции он оценил инфраструктуру стадиона, требования безопасности, качество игрового поля и уровень организации в соответствии с международными стандартами.

По итогам осмотра стадиона в Кызылорде, рассчитанного на 11 тысяч зрителей и открытого в конце 2025 года, Скотт Стратерс заявил, что стадион «Кайсар Арена» полностью пригоден для проведения международных матчей, и оценил его как один из лучших стадионов, проверенных за 15 лет его работы.

Чтобы принимать международные матчи, стадион в Кызылорде теперь должен дождаться официального подтверждения своей сертификации со стороны УЕФА.

Ранее Стратерс посетил стадион в Семее, который установит рекорд клубных турниров УЕФА в случае, если на нем разрешат проводить игры еврокубков.