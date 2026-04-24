телерадиокомплекс президента РК
    15:42, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Инспектор УЕФА оценил готовность стадиона Кызылорды к международным матчам

    Инспектор УЕФА Скотт Стратерс провел официальную инспекцию стадиона «Кайсар Арена» в Кызылорде, передает Kazinform.

    Фото: КФФ

    В ходе инспекции он оценил инфраструктуру стадиона, требования безопасности, качество игрового поля и уровень организации в соответствии с международными стандартами.

    По итогам осмотра стадиона в Кызылорде, рассчитанного на 11 тысяч зрителей и открытого в конце 2025 года, Скотт Стратерс заявил, что стадион «Кайсар Арена» полностью пригоден для проведения международных матчей, и оценил его как один из лучших стадионов, проверенных за 15 лет его работы.

    Чтобы принимать международные матчи, стадион в Кызылорде теперь должен дождаться официального подтверждения своей сертификации со стороны УЕФА.

    Ранее Стратерс посетил стадион в Семее, который установит рекорд клубных турниров УЕФА в случае, если на нем разрешат проводить игры еврокубков.

    Альберт Ахметов
