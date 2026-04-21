Стадион-рекордсмен турниров УЕФА находится в Казахстане: что сказал инспектор

Инспектор отметил, что ему везет на посещение стадионов, являющихся рекордсменами в рамках клубных соревнований УЕФА. Дело в том, что город Семей станет самой восточной точкой на карте, где будут проходить соревнования УЕФА среди клубов, а «Елимай» станет, аналогично, самой восточной командой в истории еврокубков.

— Стадион «Спартак» в Семее — домашняя арена ФК «Елимай», самой восточной команды в клубных соревнованиях УЕФА (а в прошлом году я осматривал Санта-Клару на Азорских островах, самую западную), — поделился впечатлениями в сети Х Скотт Странтерс.

Ранее данное достижение принадлежало алматинскому «Кайрату», однако Семей географически находится восточнее Алматы.

О том, какую оценку Странтерс поставил стадиону «Спартак» в Семее, инспектор не сообщил. Зато такой информацией поделились в Казахстанской федерации футбола.

— По итогам визита отмечено, что стадион в целом соответствует установленным требованиям, однако для получения допуска к международным играм необходимо устранить ряд незначительных замечаний до 31 мая текущего года, — говорится в сообщении КФФ.

Отметим, что Казахстан в клубных турнирах УЕФА сезона-2026/27 представят четыре команды. В Лиге чемпионов выступит алматинский «Кайрат» (Алматы), в Лиге конференций сыграют «Елимай» (Семей), «Астана» и «Тобол» (Костанвй).

Инспекторы УЕФА посетят все стадионы, где играют домашние игры данные команды, а также оценят новый стадион в Кызылорде. Всем спортивным объектам будет присвоена категория соответствия критериям УЕФА, дающая право принимать международные футбольные матчи того или иного уровня.

