Инспектор «Охотзоопрома» А.Кенжегулов награжден орденом «Айбын» ІІІ степени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Скончавшийся в противостоянии с браконьерами инспектор «Охотзоопрома» из Кызылординской области А.Кенжегулов Указом Главы государства награжден посмертно орденом «Айбын» ІІІ степени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщалось ранее, 25 октября 2019 года в Жалагашском районе Кызылординской области машина инспектора перевернулась во время погони за нарушителями.

Указ о награждении орденом «Айбын» ІІІ степени Кенжегулова А.Ш.

ПОСТАНОВЛЯЮ:1. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом «Айбын» ІІІ степени Кенжегулова Адиля Шарапатдиновича – инспектора Кызылординского регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов (посмертно).

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 29 октября 2019 года, № 196.

Адиль Кенжегулов - третий инспектор, погибший в результате противостояния с браконьерами с начала 2019 года. Как сообщалось, в Жаркаинском районе Акмолинской области два инспектора получили огнестрельные ранения при попытке задержать браконьеров и помешать отстрелу сайги, один из них скончался. 13 января 2019 года инспектор РГКП «ПО «Охотзоопром» Ерлан Нургалиев погиб от рук браконьеров в ходе проведения мероприятий по охране редких и исчезающих видов животных и сайгаков на территории Нуринского района Карагандинской области.

Фото: emer.gov.kz