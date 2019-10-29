Инспектор «Охотзоопрома» А.Кенжегулов награжден орденом «Айбын» ІІІ степени
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Скончавшийся в противостоянии с браконьерами инспектор «Охотзоопрома» из Кызылординской области А.Кенжегулов Указом Главы государства награжден посмертно орденом «Айбын» ІІІ степени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Как сообщалось ранее, 25 октября 2019 года в Жалагашском районе Кызылординской области машина инспектора перевернулась во время погони за нарушителями.
Указ о награждении орденом «Айбын» ІІІ степени Кенжегулова А.Ш.
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом «Айбын» ІІІ степени Кенжегулова Адиля Шарапатдиновича – инспектора Кызылординского регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов (посмертно).
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 29 октября 2019 года, № 196.
Адиль Кенжегулов - третий инспектор, погибший в результате противостояния с браконьерами с начала 2019 года. Как сообщалось, в Жаркаинском районе Акмолинской области два инспектора получили огнестрельные ранения при попытке задержать браконьеров и помешать отстрелу сайги, один из них скончался. 13 января 2019 года инспектор РГКП «ПО «Охотзоопром» Ерлан Нургалиев погиб от рук браконьеров в ходе проведения мероприятий по охране редких и исчезающих видов животных и сайгаков на территории Нуринского района Карагандинской области.
Фото: emer.gov.kz
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