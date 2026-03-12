    19:38, 11 Март 2026 | GMT +5

    Иностранцы покидают ОАЭ из-за конфликта и оставляют питомцев в приютах

    В приютах для животных в ОАЭ фиксируют резкий рост числа брошенных домашних питомцев после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Некоторые владельцы, покидая страну, также обращаются в ветеринарные клиники с просьбой усыпить животных, передает агентство Kazinform.

    Фото: Canva/Kazinform

    Как сообщает спасательная организация K9 Friends Dubai, волонтёры регулярно получают сообщения о щенках и взрослых собаках, брошенных на улицах или возле приютов. Хозяева питомцев утверждают, что перевозка животных за границу в условиях кризиса стала сложной и дорогостоящей.

    Вместе с этим в ветеринарные клиники Дубая также поступают обращения от владельцев, которые интересуются возможностью усыпить питомцев перед отъездом.

    — Многие из этих животных полностью здоровы и могли бы прожить долгую жизнь, если бы им нашли новых хозяев, — отмечают волонтёры.

    Однако большинство ветеринаров отказываются выполнять такие просьбы. Вместо этого ветклиники перенаправляют их в зоозащитные организации.

    Зоозащитники, в свою очередь, тоже сталкиваются с трудностями при спасении брошенных животных, поскольку в эмирате действуют строгие правила по сбору пожертвований. Волонтер из Дубая Клэр Хопкинс пояснила, что в стране запрещена работа таких платформ, как GoFundMe, а проведение других сборов средств требует одобрения правительства.

    Приюты испытывают нехватку мест для животных. Руководитель приюта Six Hounds в городе Аль-Айн Ансо Стандер сообщила, что за один день получила 27 сообщений от людей с просьбой принять их животных.

    При этом зоозащитные организации предупреждают, что оставленные на улицах животные рискуют столкнуться с обезвоживанием, голодом и травмами, и призывают общество проявлять больше внимания и поддержки.

    Оригинал материала на английском языке читайте здесь

    Ранее сообщалось, что в окрестностях международного аэропорта Дубая упали два беспилотника. Ранения разной степени тяжести получили четыре человека — все они иностранцы. 

    Адия Абубакир
