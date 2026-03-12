Иностранцы покидают ОАЭ из-за конфликта и оставляют питомцев в приютах

Как сообщает спасательная организация K9 Friends Dubai, волонтёры регулярно получают сообщения о щенках и взрослых собаках, брошенных на улицах или возле приютов. Хозяева питомцев утверждают, что перевозка животных за границу в условиях кризиса стала сложной и дорогостоящей.

Вместе с этим в ветеринарные клиники Дубая также поступают обращения от владельцев, которые интересуются возможностью усыпить питомцев перед отъездом.

— Многие из этих животных полностью здоровы и могли бы прожить долгую жизнь, если бы им нашли новых хозяев, — отмечают волонтёры.

Однако большинство ветеринаров отказываются выполнять такие просьбы. Вместо этого ветклиники перенаправляют их в зоозащитные организации.

Зоозащитники, в свою очередь, тоже сталкиваются с трудностями при спасении брошенных животных, поскольку в эмирате действуют строгие правила по сбору пожертвований. Волонтер из Дубая Клэр Хопкинс пояснила, что в стране запрещена работа таких платформ, как GoFundMe, а проведение других сборов средств требует одобрения правительства.

Приюты испытывают нехватку мест для животных. Руководитель приюта Six Hounds в городе Аль-Айн Ансо Стандер сообщила, что за один день получила 27 сообщений от людей с просьбой принять их животных.

При этом зоозащитные организации предупреждают, что оставленные на улицах животные рискуют столкнуться с обезвоживанием, голодом и травмами, и призывают общество проявлять больше внимания и поддержки.

