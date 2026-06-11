Иностранцы похитили более 7 млн тенге у пассажира рейса Шымкент – Астана

Сотрудники криминальной полиции раскрыли крупную кражу на борту самолета во время полета. Подозреваемые задержаны, похищенную сумму вернули законному владельцу, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Департаменте полиции на транспорте сообщили, что по подозрению в совершении преступления задержаны двое иностранных граждан. По предварительным данным, на борту воздушного судна, следовавшего из Шымкента в Астану, злоумышленники воспользовались невнимательностью потерпевшего и тайно похитили у него 7,6 млн тенге.

— Задержанные дали признательные показания, они арестованы. Проводится расследование. Также осуществляется проверка на причастность иностранных граждан к другим аналогичным преступлениям. Похищенные деньги возвращены владельцу в полном объеме, — прокомментировали в ведомстве.

В правоохранительных органах напомнили пассажирам о необходимости строго соблюдать меры предосторожности во время поездок, не оставлять без присмотра личные вещи и внимательно следить за сохранностью документов и крупных сумм денег.

Ранее сообщалось об инциденте в международном аэропорту Алматы. Во время строительных работ сорвались крупные трубы и упали рядом с пассажирами. В результате происшествия никто не пострадал.