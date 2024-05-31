Иностранцы не усыновляли детей-сирот из Казахстана в последние три года

По данным Комитета по защите прав детей Министерства просвещения РК, за последние три года ни один ребенок, оставшийся без попечения родителей, не был усыновлен иностранными гражданами, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам заместителя председателя Комитета по защите прав детей Министерства просвещения РК Жолдаса Батырхана, бывают случаи, когда один из родителей остается жить в другой стране или является иностранцем. В таких случаях комитет помогает вернуть детей на родину. В 2023 году семь таких детей вернулись в Казахстан, в 2024 году еще два.

- За последние три года ни один ребенок, оставшийся без попечения родителей, не был усыновлен гражданами других стран, – заявил Жолдас Батырхан на круглом столе «Обеспечение прав детей: задачи и достижения».

Напомним, по данным Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, из 21 тыс. сирот в Казахстане 17,6 тыс. приняты в семьи.