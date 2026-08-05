Иностранцев в России ждут новые правила: за что могут выдворить из страны

В России более чем в два раза расширили перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам может грозить выдворение из страны, передает агентство Kazinform.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Сразу в нескольких статьях Кодекса РФ об административных правонарушениях вводятся отдельные положения со штрафами и наказанием в виде административного выдворения из России, если нарушение было совершено иностранцем.

Если ранее выдворение предусматривалось по 22 статьям КоАП, то теперь их число выросло до 45.

Согласно закону, иностранные граждане могут быть выдворены из России за участие в несанкционированных акциях, а также за ряд других административных правонарушений, включая неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, мелкое хулиганство, создание помех движению транспорта, дискриминацию и неповиновение на границе.

Выдворение также предусмотрено за ряд правонарушений, связанных с экстремистской деятельностью и распространением запрещенной информации. В их числе — осквернение религиозных символов, возбуждение ненависти или вражды, демонстрация экстремистской или нацистской символики, распространение экстремистских материалов, а также злоупотребление свободой СМИ для распространения опасной информации.

Кроме того, введены ограничения для иностранных граждан с неснятой или непогашенной судимостью: им может быть отказано в получении российского гражданства, разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Если документы уже были выданы, при выявлении непогашенной судимости они будут аннулированы.

Закон также предусматривает повышение штрафов за нарушения миграционных правил — в том числе за незаконный въезд, нарушение режима пребывания, нелегальную работу иностранцев и незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что Россия с 2027 года введет новые требования для трудовых мигрантов, включая контроль доходов и финансового обеспечения членов семьи, проживающих в стране.