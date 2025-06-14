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    20:28, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Иностранцам в Казахстане разрешат сезонно работать на стройках и в сфере обслуживания

    Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало поправки, которые расширяют перечень профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: акимат Костанайской области

    В частности, в перечень профессий с 1 января 2026 года предлагается включить:

    - неквалифицированные рабочие в сфере строительства – разнорабочие;

    - неквалифицированные рабочие в сфере благоустройства;

    - неквалифицированные рабочие в сфере обслуживания.

    В Минтруда считают, что поправки позволят привлекать сезонных иностранных работников по более широкому спектру профессий, вывести из теневого сектора трудовых иммигрантов, работающих у юридических лиц, а также снизить нарушения миграционного законодательства.

    При этом ставки налоговых сборов для работодателей, привлекающих сезонных иностранных работников, предлагается установить в следующих размерах:

    до 90 календарных дней – 30 МРП;

    до 180 календарных дней – 60 МРП;

    до 270 календарных дней – 90 МРП;

    до 365 календарных дней – 120 МРП.

    Информация о проектах изменений размещена на портале «Открытые НПА».

    Теги:
    Иностранцы Строительство Мигранты
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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