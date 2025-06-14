Иностранцам в Казахстане разрешат сезонно работать на стройках и в сфере обслуживания
Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало поправки, которые расширяют перечень профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников, передает корреспондент агентства Kazinform.
В частности, в перечень профессий с 1 января 2026 года предлагается включить:
- неквалифицированные рабочие в сфере строительства – разнорабочие;
- неквалифицированные рабочие в сфере благоустройства;
- неквалифицированные рабочие в сфере обслуживания.
В Минтруда считают, что поправки позволят привлекать сезонных иностранных работников по более широкому спектру профессий, вывести из теневого сектора трудовых иммигрантов, работающих у юридических лиц, а также снизить нарушения миграционного законодательства.
При этом ставки налоговых сборов для работодателей, привлекающих сезонных иностранных работников, предлагается установить в следующих размерах:
до 90 календарных дней – 30 МРП;
до 180 календарных дней – 60 МРП;
до 270 календарных дней – 90 МРП;
до 365 календарных дней – 120 МРП.
Информация о проектах изменений размещена на портале «Открытые НПА».