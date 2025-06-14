Иностранцам в Казахстане разрешат сезонно работать на стройках и в сфере обслуживания

В частности, в перечень профессий с 1 января 2026 года предлагается включить:

- неквалифицированные рабочие в сфере строительства – разнорабочие;

- неквалифицированные рабочие в сфере благоустройства;

- неквалифицированные рабочие в сфере обслуживания.

В Минтруда считают, что поправки позволят привлекать сезонных иностранных работников по более широкому спектру профессий, вывести из теневого сектора трудовых иммигрантов, работающих у юридических лиц, а также снизить нарушения миграционного законодательства.

При этом ставки налоговых сборов для работодателей, привлекающих сезонных иностранных работников, предлагается установить в следующих размерах:

до 90 календарных дней – 30 МРП;

до 180 календарных дней – 60 МРП;

до 270 календарных дней – 90 МРП;

до 365 календарных дней – 120 МРП.

Информация о проектах изменений размещена на портале «Открытые НПА».