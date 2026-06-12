Иностранца с крупной партией синтетики задержали в Таразе

По предварительным данным, подозреваемый привез свертки из Алматы и должен был сбывать их в Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сотрудники полиции Жамбылской области задержали 29-летнего иностранного гражданина во время оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре у него нашли 10 свертков, обмотанных изолентой. Внутри находилось порошкообразное вещество белого цвета. Еще 18 аналогичных свертков полицейские обнаружили рядом.

Во время обыска по месту временного проживания подозреваемого оперативники нашли еще 109 свертков с порошкообразным веществом со специфическим запахом.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком «Альфа-PVP». Общий вес партии составил 59,01 грамма. По оценкам, стоимость такого объема на черном рынке превышает 2,7 миллиона тенге.

По предварительной версии, мужчина согласился на незаконный заработок после предложения, полученного через Telegram. Подготовленные для распространения свертки он забрал в Алматы, после чего приехал в Тараз.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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